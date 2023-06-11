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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-سو-25-و8-مسيرات-أوكرانية--عاجل-1077998293.html
الدفاع الروسية: مقتل 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير مقاتلة و8 مسيرات خلال الساعات الـ24 الماضية
الدفاع الروسية: مقتل 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير مقاتلة و8 مسيرات خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، و8 مسيرات... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T12:08+0000
2023-06-11T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ من طراز "هيمارس"، وصاروخا مضادا للرداد من طراز "هارم".وأفاد البيان: "تمكنت القوات الروسية من إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون".وأردفت الدفاع: "تمكنت القوات الروسية، في مقاطعة زابوروجيه، من تدمير مركز قيادة اللواء 47 الميكانيكي للقوات الأوكرانية في أوريخوف، وتم تدمير مركز الاتصالات للواء الآلي 65 للعدو في منطقة كيروفو".وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت قوات المدفعية والطيران لمجوعة "المركز" خلال اليوم من صد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة تورسكي".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 470 عسكريًا أوكرانيًا في مناطق متفرقة بنطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-هاجمت-سفينة-روسية-بقوارب-مسيرة-دون-جدوى--1077997497.html
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الدفاع الروسية: مقتل 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير مقاتلة و8 مسيرات خلال الساعات الـ24 الماضية

12:08 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 11.06.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، و8 مسيرات أوكرانية.
وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ من طراز "هيمارس"، وصاروخا مضادا للرداد من طراز "هارم".
وأفاد البيان: "تمكنت القوات الروسية من إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون".

وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعة زابوروجيه".

وأردفت الدفاع: "تمكنت القوات الروسية، في مقاطعة زابوروجيه، من تدمير مركز قيادة اللواء 47 الميكانيكي للقوات الأوكرانية في أوريخوف، وتم تدمير مركز الاتصالات للواء الآلي 65 للعدو في منطقة كيروفو".
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر زاورق أوكرانية حاولت مهاجمة سفينة في البحر الأسود
11:34 GMT
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت قوات المدفعية والطيران لمجوعة "المركز" خلال اليوم من صد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة تورسكي".

وخلال النهار، تم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابتين، ومركبة قتال مشاة، 3 سيارات عسكرية، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 470 عسكريًا أوكرانيًا في مناطق متفرقة بنطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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