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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تعلن-صد-هجمات-أوكرانية-على-عدة-محاور-وتدمير-عدد-كبير-من-المعدات-العسكرية-1077998584.html
الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية على عدة محاور وتدمير عدد كبير من المعدات العسكرية
الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية على عدة محاور وتدمير عدد كبير من المعدات العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانية على عدة محاور، ودمرت عددا كبيرا من معداتها العسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T12:26+0000
2023-06-11T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، أدت الإجراءات النشطة والضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، إلى صد ثلاث هجمات للعدو من اتجاهات نوفودانيلوفكا ومالايا توكماشكا ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه".واستهدفت القوات الروسية مجموعة الهجوم الجبلي 128 التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة لوكيانوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق خلال النهار أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، و11 دبابة، بما في ذلك 3 "ليوبارد"، و17 مركبة قتال مشاة، و16 مركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومنظومة دفاع جوي من طراز "ستورمر"، بالإضافة إلى نظام مدفعية "إم 777" أمريكي الصنع.ونجحت مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، في "صد ثماني هجمات للقوات الأوكرانية شنتها وحدات من الفرقة الآلية 110، و"الأول للدبابات"، و59 المشاة الآلية، و79 لواء الهجوم الجوي للقوات الأوكرانية".وتم تحييد ما يصل إلى 310 من الجنود الأوكرانيين، وتدمير دبابتين، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، وثلاث شاحنات "بيك أب"، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات ذخيرة المشاة الآلية 63 والألوية الآلية 53 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي ولاستوشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية بالقرب من نوفوملينسك.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين "بيك أب"، ووحدات مدفعية ذاتية الدفع "كراب" و"إم 109" (بالادين) أمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 20".وتابع البيان أنه في منطقة فريمفسكي، استهدفت الضربات الجوية تجمعات وأسلحة معدات اللواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 110، واللواء 72 الميكانيكي، والأول للدبابات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-سو-25-و8-مسيرات-أوكرانية--عاجل-1077998293.html
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الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية على عدة محاور وتدمير عدد كبير من المعدات العسكرية

12:26 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 11.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانية على عدة محاور، ودمرت عددا كبيرا من معداتها العسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، أدت الإجراءات النشطة والضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، إلى صد ثلاث هجمات للعدو من اتجاهات نوفودانيلوفكا ومالايا توكماشكا ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه".
واستهدفت القوات الروسية مجموعة الهجوم الجبلي 128 التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة لوكيانوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق خلال النهار أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، و11 دبابة، بما في ذلك 3 "ليوبارد"، و17 مركبة قتال مشاة، و16 مركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومنظومة دفاع جوي من طراز "ستورمر"، بالإضافة إلى نظام مدفعية "إم 777" أمريكي الصنع.

وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، دارت أكثر الأعمال العدائية نشاطا في مناطق مارينكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونجحت مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، في "صد ثماني هجمات للقوات الأوكرانية شنتها وحدات من الفرقة الآلية 110، و"الأول للدبابات"، و59 المشاة الآلية، و79 لواء الهجوم الجوي للقوات الأوكرانية".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير مقاتلة و8 مسيرات خلال الساعات الـ24 الماضية
12:08 GMT
وتم تحييد ما يصل إلى 310 من الجنود الأوكرانيين، وتدمير دبابتين، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، وثلاث شاحنات "بيك أب"، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات ذخيرة المشاة الآلية 63 والألوية الآلية 53 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي ولاستوشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي بيرفو، سينكوفكا، إيفانوفكا، تاباييفكا، كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية".

وتم تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية بالقرب من نوفوملينسك.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين "بيك أب"، ووحدات مدفعية ذاتية الدفع "كراب" و"إم 109" (بالادين) أمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 20".
وتابع البيان أنه في منطقة فريمفسكي، استهدفت الضربات الجوية تجمعات وأسلحة معدات اللواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 110، واللواء 72 الميكانيكي، والأول للدبابات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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