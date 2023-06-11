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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-94-عسكريا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1078008226.html
الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق سراح 94 عسكريا روسيًا من الأسر بعد مفاوضات مع نظام كييف. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T16:29+0000
2023-06-11T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 94 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".وأضاف البيان أن طائرات النقل الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية ستتقل الجنود المفرج عنهم للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.جرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 6 مايو/أيار، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الإفراج عن ثلاثة طيارين روس.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-زيادة-ملحوظة-بأعداد-المتطوعين-الروس-في-الجيش-للدفاع-عن-وطنهم--عاجل-1077973440.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

16:29 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك
لقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق سراح 94 عسكريا روسيًا من الأسر بعد مفاوضات مع نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 94 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: زيادة ملحوظة بأعداد المتطوعين في الجيش للدفاع عن وطنهم
أمس, 10:50 GMT
وأضاف البيان أن طائرات النقل الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية ستتقل الجنود المفرج عنهم للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
جرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 6 مايو/أيار، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الإفراج عن ثلاثة طيارين روس.
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