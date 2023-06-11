https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-94-عسكريا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1078008226.html
الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق سراح 94 عسكريا روسيًا من الأسر بعد مفاوضات مع نظام كييف. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T16:29+0000
2023-06-11T16:29+0000
2023-06-11T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 94 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".وأضاف البيان أن طائرات النقل الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية ستتقل الجنود المفرج عنهم للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.جرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 6 مايو/أيار، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الإفراج عن ثلاثة طيارين روس.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-زيادة-ملحوظة-بأعداد-المتطوعين-الروس-في-الجيش-للدفاع-عن-وطنهم--عاجل-1077973440.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق سراح 94 عسكريا روسيًا من الأسر بعد مفاوضات مع نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 94 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".
وأضاف البيان أن طائرات النقل الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية ستتقل الجنود المفرج عنهم للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
جرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 6 مايو/أيار، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الإفراج عن ثلاثة طيارين روس.