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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-خندق-أوكراني-بواسطة-مسيرة-هجومية-فيديو--1078000075.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير خندق أوكراني بواسطة مسيرة هجومية... فيديو
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير خندق أوكراني بواسطة مسيرة هجومية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات تظهر تدمير معقل أوكراني بواسطة مسيرة هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T13:29+0000
2023-06-11T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية: "من خلال عمليات المراقبة اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار معقل تابع للقوات الأوكرانية، وتم توجيه المسيرة على المعقل، ونتيجة الضربة تم تدمير المعقل االتابع للقوات الأوكرانية".في يوم أمس السبت، ذكرت وزارة الدفاع أنه خلال محاولات الهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 300 جندي، و9 دبابات، منها 4 ليوبارد، و11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمسة برادلي أمريكية، و14 مركبة قتالية مدرعة، وست سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع فرنسي الصنع.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير خندق أوكراني بواسطة مسيرة هجومية... فيديو

13:29 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 15:25 GMT 11.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات تظهر تدمير معقل أوكراني بواسطة مسيرة هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وأفادت الدفاع الروسية: "من خلال عمليات المراقبة اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار معقل تابع للقوات الأوكرانية، وتم توجيه المسيرة على المعقل، ونتيجة الضربة تم تدمير المعقل االتابع للقوات الأوكرانية".
في يوم أمس السبت، ذكرت وزارة الدفاع أنه خلال محاولات الهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 300 جندي، و9 دبابات، منها 4 ليوبارد، و11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمسة برادلي أمريكية، و14 مركبة قتالية مدرعة، وست سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع فرنسي الصنع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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