https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-رتل-آليات-أوكرانية-بواسطة-مسيرات-هجومية-فيديو-1077990216.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل آليات أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية... فيديو
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل آليات أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T06:48+0000
2023-06-11T06:48+0000
2023-06-11T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356421_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d63dc55efa08a4a33de22726fb19afcd.jpg
وبحسب وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار حركة من المركبات العسكرية الثقيلة والعربات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت الوزارة: "هاجمت المسيرات الهجومية التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الهجوم تم تدمير جميع المركبات العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356421_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_42fdcfcf8fb186d39559875b98997090.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل آليات أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية.
وبحسب وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار حركة من المركبات العسكرية الثقيلة والعربات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت الوزارة: "هاجمت المسيرات الهجومية التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الهجوم تم تدمير جميع المركبات العسكرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.