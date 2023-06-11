عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-رتل-آليات-أوكرانية-بواسطة-مسيرات-هجومية-فيديو-1077990216.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل آليات أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية... فيديو
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل آليات أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T06:48+0000
2023-06-11T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356421_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d63dc55efa08a4a33de22726fb19afcd.jpg
وبحسب وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار حركة من المركبات العسكرية الثقيلة والعربات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت الوزارة: "هاجمت المسيرات الهجومية التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الهجوم تم تدمير جميع المركبات العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356421_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_42fdcfcf8fb186d39559875b98997090.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل آليات أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية... فيديو

06:48 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية.
وبحسب وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار حركة من المركبات العسكرية الثقيلة والعربات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت الوزارة: "هاجمت المسيرات الهجومية التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الهجوم تم تدمير جميع المركبات العسكرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала