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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-الزوارق-التي-حاولت-مهاجمة-سفينة-يازوفي-الروسية-1078001804.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الزوارق التي حاولت مهاجمة سفينة "يازوفي" الروسية
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الزوارق التي حاولت مهاجمة سفينة "يازوفي" الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات للحظة تدمير الزوارق المسيرة التي حاولت مهاجمة سفينة أسطول البحر الأسود الروسي "بريازوفي" قرب مضيق البوسفور. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T14:13+0000
2023-06-11T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويظهر في الفيديو لحظة تدمير واحتراق الزوراق بنيران أسلحة السفينة الروسية "يازوفي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لاستهداف السفينة الروسية "بريازوفي" بقوارب مسيرة في البحر الأسود، وخلال الهجوم تم تدمير جميع الزوارق التي شاركت في العملية.وأضاف البيان أنه أثناء صد الهجوم تم تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول.وأشارت الوزارة إلى أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي إصابات، والسفينة لم تتعرض لأي أضرار، وأنها تواصل أداء مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-هاجمت-سفينة-روسية-بقوارب-مسيرة-دون-جدوى--1077997497.html
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الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الزوارق التي حاولت مهاجمة سفينة "يازوفي" الروسية

14:13 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورأحدث سفينة دورية "فاسيلي بيكوف" (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك
أحدث سفينة دورية فاسيلي بيكوف (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات للحظة تدمير الزوارق المسيرة التي حاولت مهاجمة سفينة أسطول البحر الأسود الروسي "بريازوفي" قرب مضيق البوسفور.
ويظهر في الفيديو لحظة تدمير واحتراق الزوراق بنيران أسلحة السفينة الروسية "يازوفي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لاستهداف السفينة الروسية "بريازوفي" بقوارب مسيرة في البحر الأسود، وخلال الهجوم تم تدمير جميع الزوارق التي شاركت في العملية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة السفينة "بريازوفي" التابعة لأسطول البحر الأسود".

سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر زاورق أوكرانية حاولت مهاجمة سفينة في البحر الأسود
11:34 GMT
وأضاف البيان أنه أثناء صد الهجوم تم تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول.
وأشارت الوزارة إلى أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي إصابات، والسفينة لم تتعرض لأي أضرار، وأنها تواصل أداء مهامها.
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