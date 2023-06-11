https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-الزوارق-التي-حاولت-مهاجمة-سفينة-يازوفي-الروسية-1078001804.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الزوارق التي حاولت مهاجمة سفينة "يازوفي" الروسية
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الزوارق التي حاولت مهاجمة سفينة "يازوفي" الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات للحظة تدمير الزوارق المسيرة التي حاولت مهاجمة سفينة أسطول البحر الأسود الروسي "بريازوفي" قرب مضيق البوسفور. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T14:13+0000
2023-06-11T14:13+0000
2023-06-11T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويظهر في الفيديو لحظة تدمير واحتراق الزوراق بنيران أسلحة السفينة الروسية "يازوفي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لاستهداف السفينة الروسية "بريازوفي" بقوارب مسيرة في البحر الأسود، وخلال الهجوم تم تدمير جميع الزوارق التي شاركت في العملية.وأضاف البيان أنه أثناء صد الهجوم تم تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول.وأشارت الوزارة إلى أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي إصابات، والسفينة لم تتعرض لأي أضرار، وأنها تواصل أداء مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-هاجمت-سفينة-روسية-بقوارب-مسيرة-دون-جدوى--1077997497.html
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الزوارق التي حاولت مهاجمة سفينة "يازوفي" الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات للحظة تدمير الزوارق المسيرة التي حاولت مهاجمة سفينة أسطول البحر الأسود الروسي "بريازوفي" قرب مضيق البوسفور.
ويظهر في الفيديو لحظة تدمير واحتراق الزوراق بنيران أسلحة السفينة الروسية "يازوفي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لاستهداف السفينة الروسية "بريازوفي" بقوارب مسيرة في البحر الأسود، وخلال الهجوم تم تدمير جميع الزوارق التي شاركت في العملية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة السفينة "بريازوفي" التابعة لأسطول البحر الأسود".
وأضاف البيان أنه أثناء صد الهجوم تم تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول.
وأشارت الوزارة إلى أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي إصابات، والسفينة لم تتعرض لأي أضرار، وأنها تواصل أداء مهامها.