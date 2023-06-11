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الدفاع الروسية: قوات مجموعة "زاباد" تحبط محاولة نقل القوات الأوكرانية -عاجل
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-زاباد-تحبط-محاولة-نقل-القوات-الأوكرانية--عاجل-1077987546.html
الدفاع الروسية: قوات مجموعة "زاباد" تحبط محاولة نقل القوات الأوكرانية -عاجل
الدفاع الروسية: قوات مجموعة "زاباد" تحبط محاولة نقل القوات الأوكرانية -عاجل
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة "زاباد"، سيرغي زيبينسكي، أن مدافع مجموعة "زاباد" على محور كوبيانسك قضت على مجموعة استطلاع وتخريب في منطقة أولشاني، وأحبطت... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T02:16+0000
2023-06-11T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو– سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة سبوتنيك، "خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، تم كشف والقضاء على مجموعة استطلاع وتخريب من لواء ميكانيكي 14 في منطقة أولشانا السكنية، وتم إحباط محاولة نقل القوات الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو".
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وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا

الدفاع الروسية: قوات مجموعة "زاباد" تحبط محاولة نقل القوات الأوكرانية -عاجل

02:16 GMT 11.06.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
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يتبع
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة "زاباد"، سيرغي زيبينسكي، أن مدافع مجموعة "زاباد" على محور كوبيانسك قضت على مجموعة استطلاع وتخريب في منطقة أولشاني، وأحبطت محاولة نقل القوات الأوكرانية الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو.
موسكو– سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة سبوتنيك، "خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، تم كشف والقضاء على مجموعة استطلاع وتخريب من لواء ميكانيكي 14 في منطقة أولشانا السكنية، وتم إحباط محاولة نقل القوات الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو".
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