https://sputnikarabic.ae/20230611/السعودية-تعلن-إعدام-3-مواطنين-ارتكبوا-جرائم-إرهابية-1078001652.html

السعودية تعلن إعدام 3 مواطنين ارتكبوا "جرائم إرهابية"

السعودية تعلن إعدام 3 مواطنين ارتكبوا "جرائم إرهابية"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، "تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين لارتكابهم جرائم إرهابية". 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T13:57+0000

2023-06-11T13:57+0000

2023-06-11T13:57+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101770/13/1017701381_361:0:1472:625_1920x0_80_0_0_efdf659eea823f91d9a5c704ea02bac0.jpg

وأفادت الداخلية السعودية، في بيان لها، بأن "المواطنين عبد الملك بن فهد بن عبد الرحمن البعادي، ومحمد بن خالد بن سعود العصيمي، ومحمد بن عبد الرحمن بن طويرش الطويرش، قاموا بتأسيس خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسترهم على عدد ممن يحملون الفكر الإرهابي وعلى مخططاتهم الإرهابية".كما "أدينوا بحيازة أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، واعتناق المنهج التكفيري، ومبايعة زعيم أحد التنظيمات الإرهابية"، وفق البيان.وكانت المملكة العربية السعودية، نفذت في 29 مايو/ آيار الماصي، حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على التخابر مع دولة معادية، وتدرب على استخدام السلاح والإعداد لهجمات ضدها.وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه تم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية بحق الجاني "أحمد بن علي بن معتوق آل بدر، سعودي الجنسية".وأوضح البيان أنه أقدم "على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة".كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، قبلها بيوم، إعدام ثلاثة سعوديين، بعد إدانتهم بـ"الالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة، والتدرب على الأسلحة والقنابل في معسكراته".

https://sputnikarabic.ae/20220325/إيران-العلاقات-مع-السعودية-ليست-جيدة-بسبب-سلوكيات-متناقضة-منها-إعدام-81-شخصا-1060461511.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي