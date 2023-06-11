https://sputnikarabic.ae/20230611/الصومال-مقتل-19-عنصرا-من-حركة-الشباب-في-عملية-أمنية-جنوب-شرقي-البلاد-1077997311.html
الصومال... مقتل 19 عنصرا من حركة "الشباب" في عملية أمنية جنوب شرقي البلاد
الصومال... مقتل 19 عنصرا من حركة "الشباب" في عملية أمنية جنوب شرقي البلاد
قتل 19 عنصرا من حركة "الشباب" الإسلامية المتطرفة (الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي المحظور في روسيا)، في عملية مشتركة بين المخابرات الصومالية وشركاء دوليين... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T11:39+0000
2023-06-11T11:39+0000
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ولقي ما لا يقل عن 19 إرهابيا بحركة "الشباب" مصرعهم، في عملية مشتركة لجهاز المخابرات والأمن الوطني وشركاء الصومال الأمنيين الدوليين في منطقة أوديغل بمحافظة شبيلي السفلى"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأكد مسؤول عسكري، أن قوات الأمن دمرت آليات وأسلحة تابعة للجماعة المسلحة.وكانت أجهزة الأمن الوطنية الصومالية تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من إحباط هجوم إرهابي لحركة "الشباب"، استهدف فندقا في العاصمة مقديشيو.يذكر أن حركة "الشباب" الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم "القاعدة" في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة "الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.
https://sputnikarabic.ae/20230323/هل-يساعد-قانون-الإرهاب-الجديد-الحكومة-الصومالية-في-إضعاف-حركة-الشباب-1075080062.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/الجيش-الصومالي-يحبط-هجوما-شنه-14-عنصرا-من-حركة-الشباب-1075409734.html
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال... مقتل 19 عنصرا من حركة "الشباب" في عملية أمنية جنوب شرقي البلاد
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قتل 19 عنصرا من حركة "الشباب" الإسلامية المتطرفة (الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي المحظور في روسيا)، في عملية مشتركة بين المخابرات الصومالية وشركاء دوليين في محافظة شبيلي السفلى جنوب شرقي الصومال.
ولقي ما لا يقل عن 19 إرهابيا بحركة "الشباب" مصرعهم، في عملية مشتركة لجهاز المخابرات والأمن الوطني وشركاء الصومال الأمنيين الدوليين في منطقة أوديغل بمحافظة شبيلي السفلى"، وفقا لوكالة
الأنباء الصومالية "صونا".
وأكد مسؤول عسكري، أن قوات الأمن دمرت آليات وأسلحة تابعة للجماعة المسلحة.
وكانت أجهزة الأمن الوطنية الصومالية تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من إحباط هجوم إرهابي لحركة "الشباب"، استهدف فندقا
في العاصمة مقديشيو.
يذكر أن حركة "الشباب
" الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم "القاعدة" في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة "الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.