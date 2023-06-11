https://sputnikarabic.ae/20230611/العراق-يعلن-خطة-تحويل-مطار-بغداد-لمحطة-ترانزيت-1078002362.html

العراق يعلن خطة تحويل مطار بغداد لمحطة ترانزيت

العراق يعلن خطة تحويل مطار بغداد لمحطة ترانزيت

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، خطتها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة ترانزيت، مشيرة إلى وجود نية لزيادة المراقبين الجويين. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T14:24+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم سلطة الطيران، جهاد كاظم الديوان، إن "سلطة الطيران المدني شرعت منذ عام تقريبا بخدمة الترانزيت في مطار بغداد الدولي بصالتي نينوى وبابل للنواقل الوطنية العراقية".وكشف المتحدث عن أن "الخطة تشمل توفير أماكن في صالات المطار للمسافرين القادمين من جهات أخرى إلى مطار بغداد الدولي، إضافة إلى تخصيص أماكن لإقامة الوافدين داخل مطار بغداد الدولي الذين ينتظرون رحلاتهم إلى جهة أخرى".وتطرق المتحدث إلى مسألة زيادة إعداد المراقبين الجويين، حيث قال إن "هذا شأن خاص بوزارة النقل، كون شركة الملاحة الجوية تشكيلا من تشكيلات وزارة النقل".يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري.جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أضاف أن السوداني أجرى، السبت، جولة في المطار ومرافقه الخدمية، وتم اطلاعه على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.وكشف رئيس الوزراء عن اعتزام حكومته تطوير وتوسعة المطار في النصف الثاني من عام 2023، كما عقد السوداني اجتماعا ضم وزير الداخلية، ووزير النقل، ومسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية، وخلال الاجتماع، أصدر السوداني مجموعة توجيهات متعلقة بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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