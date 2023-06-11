https://sputnikarabic.ae/20230611/الكرملين-يعلق-على-خطط-أمريكا-وبريطانيا-لمواجهة-روسيا-في-سوق-الطاقة-النووية--1078006977.html
الكرملين يعلق على خطط أمريكا وبريطانيا لمواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية
الكرملين يعلق على خطط أمريكا وبريطانيا لمواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن خط احتواء روسيا هو ثابت مطلق لأمريكا وبريطانيا، وأن روسيا تعيش في مثل هذه الظروف منذ فترة... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:43+0000
2023-06-11T15:43+0000
2023-06-11T15:43+0000
روسيا
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف معلقا على خطط هذه الدول لمواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية العالمية على قناة "روسيا 1": "خط احتواء بلدنا هو ثابت مطلق للسياسة الخارجية لكل من أمريكا وبريطانيا، وهذا مستمر أيضًا منذ أكثر من عقد، لذلك لا نزال نعيش في ظروف هذه المحاولات منذ فترة طويلة".وقي وقت سابق، أعلنت أمريكا وبريطانيا عن إنشاء شراكة اقتصادية جديدة تهدف من بين أمور أخرى، إلى مواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية.تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/باتروشيف-يجب-تحميل-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-المسؤولية-عن-تفجير-سد-كاخوفسكايا-1077856440.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على خطط أمريكا وبريطانيا لمواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن خط احتواء روسيا هو ثابت مطلق لأمريكا وبريطانيا، وأن روسيا تعيش في مثل هذه الظروف منذ فترة طويلة جدا.
وقال بيسكوف معلقا على خطط هذه الدول لمواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية العالمية على قناة "روسيا 1": "خط احتواء بلدنا هو ثابت مطلق للسياسة الخارجية لكل من أمريكا وبريطانيا، وهذا مستمر أيضًا منذ أكثر من عقد، لذلك لا نزال نعيش في ظروف هذه المحاولات منذ فترة طويلة".
وأضاف بيسكوف حول تصرفات الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة أثناء الهجوم الأوكراني المضاد: "الأمر كله يتعلق بالبطولة ومثابرة جنودنا".
وقي وقت سابق، أعلنت أمريكا وبريطانيا عن إنشاء شراكة اقتصادية جديدة تهدف من بين أمور أخرى، إلى مواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية.
تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.