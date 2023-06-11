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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/المدفعية-الروسية-تدمر-ثكنات-ميدانية-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-فيديو--1077990933.html
المدفعية الروسية تدمر ثكنات ميدانية للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
المدفعية الروسية تدمر ثكنات ميدانية للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
دمرت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية عدة نقاط ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونيتسك. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T08:29+0000
2023-06-11T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، تظهر اللقطات كيف دمرت المدفعية الروسية الثكنات الأوكرانية.وبتوجيه من مشغلي كتيبة الطائرات دون طيار "سبارتا"، استطاعت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" من تدمير الثكنات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.وأصابت أطقم مدافع الهاوتزر "دي-30"، بعد توجيهها من قبل مشغل الطائرات دون طيار، بقذائف من عيار 122 ملم، العديد من المنازل التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى ثكنات ميدانية في قرية بيرفومايسك في اتجاه دونيتسك".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر ثكنات ميدانية للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو

08:29 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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حصري
دمرت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية عدة نقاط ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونيتسك.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، تظهر اللقطات كيف دمرت المدفعية الروسية الثكنات الأوكرانية.
وبتوجيه من مشغلي كتيبة الطائرات دون طيار "سبارتا"، استطاعت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" من تدمير الثكنات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأصابت أطقم مدافع الهاوتزر "دي-30"، بعد توجيهها من قبل مشغل الطائرات دون طيار، بقذائف من عيار 122 ملم، العديد من المنازل التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى ثكنات ميدانية في قرية بيرفومايسك في اتجاه دونيتسك".
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