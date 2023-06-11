https://sputnikarabic.ae/20230611/المدفعية-الروسية-تدمر-ثكنات-ميدانية-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-فيديو--1077990933.html
المدفعية الروسية تدمر ثكنات ميدانية للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
المدفعية الروسية تدمر ثكنات ميدانية للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
دمرت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية عدة نقاط ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونيتسك. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T08:29+0000
2023-06-11T08:29+0000
2023-06-11T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، تظهر اللقطات كيف دمرت المدفعية الروسية الثكنات الأوكرانية.وبتوجيه من مشغلي كتيبة الطائرات دون طيار "سبارتا"، استطاعت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" من تدمير الثكنات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.وأصابت أطقم مدافع الهاوتزر "دي-30"، بعد توجيهها من قبل مشغل الطائرات دون طيار، بقذائف من عيار 122 ملم، العديد من المنازل التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى ثكنات ميدانية في قرية بيرفومايسك في اتجاه دونيتسك".
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر ثكنات ميدانية للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
تابعنا عبر
حصري
دمرت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية عدة نقاط ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونيتسك.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو من موقع الحادث، تظهر اللقطات كيف دمرت المدفعية الروسية الثكنات الأوكرانية.
وبتوجيه من مشغلي كتيبة الطائرات دون طيار "سبارتا"، استطاعت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" من تدمير الثكنات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأصابت أطقم مدافع الهاوتزر "دي-30"، بعد توجيهها من قبل مشغل الطائرات دون طيار، بقذائف من عيار 122 ملم، العديد من المنازل التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى ثكنات ميدانية في قرية بيرفومايسك في اتجاه دونيتسك".