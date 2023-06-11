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https://sputnikarabic.ae/20230611/انهيار-جزء-من-طريق-سريع-في-فيلادلفيا-الأمريكية-فيديو-1078013224.html
انهيار جزء من طريق سريع في فيلادلفيا الأمريكية... فيديو
انهيار جزء من طريق سريع في فيلادلفيا الأمريكية... فيديو
انهار جزء من طريق سريع في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، اليوم الأحد، فيما تداولت وسائل إعلام مقاطع تظهر حجم هذا الانهيار. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T20:15+0000
2023-06-11T20:15+0000
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من جانبها، أكدت السلطات في فيلادلفيا انهيار قسم من طريق "آي-95" السريع وهو من أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق البلاد، مشيرة إلى اندلاع حريق من دون التسبّب بوقوع ضحايا، حسبما أفاد موقع "6abc".وتداولت محطات التلفزيون لقطات جوية أظهرت سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريق أقل استخداما تحته.من جانبها، صرحت المتحدثة باسم مدينة فيلادلفيا، سارة بيترسون، بأن الحريق تسبب في انهيار طريق "آي-95 " السريع، فيما قال المسؤول بخدمة الإطفاء في فيلادلفيا، ديريك بومر، خلال مؤتمر صحفي، إنّ عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا حريقا ضخما مصدره سيارة.تكمن خطورة الحادث في أهمية الطريق السريع "آي-95" إذ يعتبر شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرق، وقد يضطر المسؤولون لإغلاق الطريق لأسابيع لإعادة إصلاحه.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار

انهيار جزء من طريق سريع في فيلادلفيا الأمريكية... فيديو

20:15 GMT 11.06.2023
© Photo / Unsplash/Shakeel Ahmad Каракорумское шоссе на границе Пакистана и Китая
Каракорумское шоссе на границе Пакистана и Китая - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Photo / Unsplash/Shakeel Ahmad
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انهار جزء من طريق سريع في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، اليوم الأحد، فيما تداولت وسائل إعلام مقاطع تظهر حجم هذا الانهيار.
من جانبها، أكدت السلطات في فيلادلفيا انهيار قسم من طريق "آي-95" السريع وهو من أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق البلاد، مشيرة إلى اندلاع حريق من دون التسبّب بوقوع ضحايا، حسبما أفاد موقع "6abc".
وتداولت محطات التلفزيون لقطات جوية أظهرت سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريق أقل استخداما تحته.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم مدينة فيلادلفيا، سارة بيترسون، بأن الحريق تسبب في انهيار طريق "آي-95 " السريع، فيما قال المسؤول بخدمة الإطفاء في فيلادلفيا، ديريك بومر، خلال مؤتمر صحفي، إنّ عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا حريقا ضخما مصدره سيارة.
تكمن خطورة الحادث في أهمية الطريق السريع "آي-95" إذ يعتبر شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرق، وقد يضطر المسؤولون لإغلاق الطريق لأسابيع لإعادة إصلاحه.
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