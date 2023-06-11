https://sputnikarabic.ae/20230611/تحذير-أمريكي-لمنتجي-الطائرات-المسيرة-من-التعاون-مع-إيران-1078005914.html
تحذير أمريكي لمنتجي الطائرات المسيرة من التعاون مع إيران
تحذير أمريكي لمنتجي الطائرات المسيرة من التعاون مع إيران
أصدر عدد من الوزارات الأمريكية بيانا مشتركا حذرت فيه الشركات والأفراد من منتجي الطائرات المسيرة من التعاون مع إيران في تطوير أو توريد منتجاتهم إليها. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:14+0000
2023-06-11T15:14+0000
2023-06-11T15:14+0000
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ونقل موقع "ذا ماسنجر" الإخباري بيانا صادرا عن وزارات الخارجية والتجارة والعدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، حذر المجتمع الدولي والقطاع الخاص من قيام إيران بتوريد طائرات مسيَّرة وتطويرها ونشرها، مطالبة في الوقت ذاته باليقظة والرقابة الداخلية".وأضاف البيان "يشمل التنبيه الشركات الصناعية الخاصة بالمكونات ذات صلة بالطائرات المسيَرة التي تسعى إيران إلى الحصول عليها، لتطوير برنامج المسيرات الخاص بها، وبالكيانات التي تشارك في توريد الطائرات المسيرة الإيرانية وإنتاجها ونشرها".ودعا البيان الأمريكي المستوردين والمصنعين والموزعين والمؤسسات المالية إلى تشديد الرقابة الداخلية لديها فيما يتعلق بأنشطة إيران الخاصة بالطائرات المسيرة، وذلك لضمان التوافق مع المتطلبات القانونية".وطالب البيان القطاع الخاص بإتمام دوره "لمنع أي أنشطة تعزز تطوير برامج الطائرات المسيرة الإيرانية الخطيرة والمزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أعلنت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "الاختبار الناجح لطائرة مسيرة قاذفة للقنابل قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "القوات التابعة للحرس الثوري اختبرت بنجاح مسيرة قاذفة للقنابل اليدوية (كوادكوبتر) قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة"، مشيرة أنه "تم تصميم وإنتاج هذه الطائرة من قبل خبراء مؤسسة الاكتفاء الذاتي في القوات البرية للحرس الثوري وضمن مشروع أربعين".وحسب الوكالة، "يمكن لهذه الطائرة الخفيفة حمل قنبلة تزن 7 كغ وإسقاطها على الهدف من ارتفاع 500 متر"، مضيفة أن "طائرات الحرس الثوري الجديدة قادرة على حمل 10 قنابل يدوية صغيرة وإلقائها في وقت واحد على أهداف مختلفة".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
تحذير أمريكي لمنتجي الطائرات المسيرة من التعاون مع إيران
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أصدر عدد من الوزارات الأمريكية بيانا مشتركا حذرت فيه الشركات والأفراد من منتجي الطائرات المسيرة من التعاون مع إيران في تطوير أو توريد منتجاتهم إليها.
ونقل موقع
"ذا ماسنجر" الإخباري بيانا صادرا عن وزارات الخارجية والتجارة والعدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، حذر المجتمع الدولي والقطاع الخاص من قيام إيران بتوريد طائرات مسيَّرة وتطويرها ونشرها، مطالبة في الوقت ذاته باليقظة والرقابة الداخلية".
وأضاف البيان "يشمل التنبيه الشركات الصناعية الخاصة بالمكونات ذات صلة بالطائرات المسيَرة التي تسعى إيران إلى الحصول عليها، لتطوير برنامج المسيرات الخاص بها، وبالكيانات التي تشارك في توريد الطائرات المسيرة الإيرانية وإنتاجها ونشرها".
ودعا البيان الأمريكي المستوردين والمصنعين والموزعين والمؤسسات المالية إلى تشديد الرقابة الداخلية لديها فيما يتعلق بأنشطة إيران الخاصة بالطائرات المسيرة
، وذلك لضمان التوافق مع المتطلبات القانونية".
وطالب البيان القطاع الخاص بإتمام دوره "لمنع أي أنشطة تعزز تطوير برامج الطائرات المسيرة الإيرانية الخطيرة والمزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، أعلنت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "الاختبار الناجح لطائرة مسيرة قاذفة للقنابل قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "القوات التابعة للحرس الثوري اختبرت بنجاح مسيرة قاذفة للقنابل اليدوية (كوادكوبتر) قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة"، مشيرة أنه "تم تصميم وإنتاج هذه الطائرة من قبل خبراء مؤسسة الاكتفاء الذاتي في القوات البرية للحرس الثوري وضمن مشروع أربعين".
وحسب الوكالة، "يمكن لهذه الطائرة الخفيفة حمل قنبلة تزن 7 كغ وإسقاطها على الهدف من ارتفاع 500 متر"، مضيفة أن "طائرات الحرس الثوري الجديدة قادرة على حمل 10 قنابل يدوية صغيرة وإلقائها في وقت واحد على أهداف مختلفة".