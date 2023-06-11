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https://sputnikarabic.ae/20230611/تركيا-تعلن-زيادة-رسوم-مرور-السفن-عبر-مضيقي-البوسفور-والدردنيل-1077993137.html
تركيا تعلن زيادة رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل
تركيا تعلن زيادة رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل
أعلنت تركيا، اليوم الأحد، زيادة رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وذلك اعتبارا من 1 يوليو/تموز المقبل. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T10:00+0000
2023-06-11T10:00+0000
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ونقلت صحيفة "ستار " التركية عن وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو، قوله إنه "اعتبارا من 1 يوليو 2023، سنقوم بتحديث رسوم السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بزيادة قدرها 8 في المئة".وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام محلية أن تركيا ستفرض رسوما جديدة لعبور السفن عبر ممراتها الاستراتيجية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأسود.وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة في رسوم عبور البوسفور والدردنيل ستحقق عائدا يقدر بـ900 مليون دولار إضافية للخزانة التركية، إذ يشمل ذلك السفن التجارية ذات الاستخدامات المتعددة ومن بينها السفن التي تحمل الحبوب من موانئ البحر الأسود.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرضت تركيا زيادة في رسوم عبور السفن التجارية عبر المضيقين تقدر بـ 5 أضعاف قيمتها في ذلك الحين.ويحق لتركيا تحصيل رسوم المنارات والإجلاء والرعاية الطبية من السفن التي تمر عبر المضائق وتغادرها، وفقا لاتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936.
https://sputnikarabic.ae/20220829/تركيا-تعتزم-زيارة-رسوم-المرور-عبر-مضيق-البوسفور-والدردنيل-بمقدار-5-مرات-1066957208.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, الأخبار, العالم
اقتصاد, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, الأخبار, العالم

تركيا تعلن زيادة رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

10:00 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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أعلنت تركيا، اليوم الأحد، زيادة رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وذلك اعتبارا من 1 يوليو/تموز المقبل.
ونقلت صحيفة "ستار " التركية عن وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو، قوله إنه "اعتبارا من 1 يوليو 2023، سنقوم بتحديث رسوم السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بزيادة قدرها 8 في المئة".
وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام محلية أن تركيا ستفرض رسوما جديدة لعبور السفن عبر ممراتها الاستراتيجية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأسود.
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
تركيا تعتزم زيادة رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل بمقدار 5 مرات
29 أغسطس 2022, 07:56 GMT
وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة في رسوم عبور البوسفور والدردنيل ستحقق عائدا يقدر بـ900 مليون دولار إضافية للخزانة التركية، إذ يشمل ذلك السفن التجارية ذات الاستخدامات المتعددة ومن بينها السفن التي تحمل الحبوب من موانئ البحر الأسود.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرضت تركيا زيادة في رسوم عبور السفن التجارية عبر المضيقين تقدر بـ 5 أضعاف قيمتها في ذلك الحين.
ويحق لتركيا تحصيل رسوم المنارات والإجلاء والرعاية الطبية من السفن التي تمر عبر المضائق وتغادرها، وفقا لاتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936.
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