https://sputnikarabic.ae/20230611/حوت-أحدب-قبالة-الساحل-الفنلندي-لأول-مرة-منذ-عام-2018-1078000936.html
"حوت أحدب" قبالة الساحل الفنلندي لأول مرة منذ عام 2018
"حوت أحدب" قبالة الساحل الفنلندي لأول مرة منذ عام 2018
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه "حوت أحدب" قبالة الساحل الفنلندي لأول مرة منذ عام 2018. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T13:59+0000
2023-06-11T13:59+0000
2023-06-11T13:59+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتعتبر الحيتان في بحر البلطيق نادرة للغاية، وقد شوهد هذا الحيوان الثديي آخر مرة قبالة الساحل الفنلندي منذ 5 سنوات.ويظهر في الفيديو الحوت وهو في المياه، من خلال قارب أصدقاء كانوا يصطادون في بحر البلطيق.الحوت الأحدبالحوت الأحدب ينتمي إلى فصيلة الحيتانيات القاقزة قصير الجسم، كبير الرأس، زعنفته الظهرية صغيرة نسبيا، لونه شديد السواد، متوسط طول جسمه 14.5 مترًا للإناث، و 13.5 مترًا للذكور، يبلغ متوسط وزن الحوت الأحدب 30 طنًا، يعيش بشكل رئيسي في المحيطين الأطلسي والهادئ.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"حوت أحدب" قبالة الساحل الفنلندي لأول مرة منذ عام 2018
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه "حوت أحدب" قبالة الساحل الفنلندي لأول مرة منذ عام 2018.
وتعتبر الحيتان في بحر البلطيق نادرة للغاية، وقد شوهد هذا الحيوان الثديي آخر مرة قبالة الساحل الفنلندي منذ 5 سنوات.
وفقًا للقوانين الفنلندية، يُمنع الاقتراب من الحيتان، وإذا تم العثور عليها، يجب إخطار السلطات.
ويظهر في الفيديو الحوت وهو في المياه، من خلال قارب أصدقاء كانوا يصطادون في بحر البلطيق.
الحوت الأحدب
الحوت الأحدب ينتمي إلى فصيلة الحيتانيات القاقزة قصير الجسم، كبير الرأس، زعنفته الظهرية صغيرة نسبيا، لونه شديد السواد، متوسط طول جسمه 14.5 مترًا للإناث، و 13.5 مترًا للذكور، يبلغ متوسط وزن الحوت الأحدب 30 طنًا، يعيش بشكل رئيسي في المحيطين الأطلسي والهادئ.