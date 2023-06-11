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خامنئي: لا مشكلة في إبرام اتفاق لا يمس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية
خامنئي: لا مشكلة في إبرام اتفاق لا يمس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي، شريطة عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T10:09+0000
2023-06-11T10:09+0000
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وقال خامنئي، خلال تفقده معرض الإنجازات النووية بطهران، اليوم الأحد إنه "لا مشكلة في توقيع اتفاق، ولكن ينبغي عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية".وأضاف خامنئي، أنه "ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الضمانات، ولا يجوز انتهاك قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي أقره البرلمان"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع خامنئي في تصريحاته، أن "الأعداء أوجدوا لنا تحديا نوويا لمدة 20 عاما، لأنهم يعرفون أن الحركة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي للبلاد"، مشددا على أن "ذريعة الأسلحة النووية هي مجرد كذبة، والأعداء يعرفون ذلك"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أنه "بناء على عقيدتنا الإسلامية، لا نريد أن نتجه نحو السلاح النووي، وإلا لما تمكنوا من إيقاف ذلك، إذ لم يتمكنوا من وقف تقدمنا النووي حتى الآن".وخلال زيارته لمعرض الإنجازات النووية بطهران، عرض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تقريرا موجزا عن آخر إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية في مجال العلوم النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230610/إيران-ترد-على-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-وتنفي-وجود-أي-مواد-نووية-غير-معلن-عنها-في-البلاد-1077971839.html
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خامنئي: لا مشكلة في إبرام اتفاق لا يمس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية

10:09 GMT 11.06.2023
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
© AP Photo
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أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي، شريطة عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية.
وقال خامنئي، خلال تفقده معرض الإنجازات النووية بطهران، اليوم الأحد إنه "لا مشكلة في توقيع اتفاق، ولكن ينبغي عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية".
وأضاف خامنئي، أنه "ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الضمانات، ولا يجوز انتهاك قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي أقره البرلمان"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابع خامنئي في تصريحاته، أن "الأعداء أوجدوا لنا تحديا نوويا لمدة 20 عاما، لأنهم يعرفون أن الحركة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي للبلاد"، مشددا على أن "ذريعة الأسلحة النووية هي مجرد كذبة، والأعداء يعرفون ذلك"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وأضاف أنه "بناء على عقيدتنا الإسلامية، لا نريد أن نتجه نحو السلاح النووي، وإلا لما تمكنوا من إيقاف ذلك، إذ لم يتمكنوا من وقف تقدمنا النووي حتى الآن".
وخلال زيارته لمعرض الإنجازات النووية بطهران، عرض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تقريرا موجزا عن آخر إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية في مجال العلوم النووية.
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