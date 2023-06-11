https://sputnikarabic.ae/20230611/خبير-تبني-الهجوم-المضاد--يدل-على-جهل-عسكري-كبير-وسط-انعدام-غطاء-جوي-أوكراني-1078005180.html

خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني

خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني

ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T15:10+0000

2023-06-11T15:10+0000

2023-06-11T15:10+0000

راديو

شؤون عسكرية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1078004998_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_9ef4192df7be2b4fa8384b38a280f197.png

خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني

الرئيس الروسي فلادمير بوتين يؤكد بدء الهجوم الأوكراني المضاد. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:الناتو سيرسل قواته إلى أوكرانيا للقتال. وفيما يخص هذا الجانب أضاف الشريفي بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن تقسيم المسجد الأقصى هو إعلان للحرب. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج قائلا:صفقة عسكرية متوقعة بين بكين والسعودية ومصر. وحول هذا الموضوع قال مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا في حديثه لبرنامجنا:واشنطن تؤكد أن مصنع إنتاج المسيرات الإيرانية في روسيا سيكون جاهزا مطلع العام المقبل. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

شيماء ثامر https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg

شيماء ثامر https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

شيماء ثامر https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg

شؤون عسكرية, аудио