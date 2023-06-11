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https://sputnikarabic.ae/20230611/خبير-تبني-الهجوم-المضاد--يدل-على-جهل-عسكري-كبير-وسط-انعدام-غطاء-جوي-أوكراني-1078005180.html
خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني
خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:10+0000
2023-06-11T15:10+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني
خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني
الرئيس الروسي فلادمير بوتين يؤكد بدء الهجوم الأوكراني المضاد. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:الناتو سيرسل قواته إلى أوكرانيا للقتال. وفيما يخص هذا الجانب أضاف الشريفي بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن تقسيم المسجد الأقصى هو إعلان للحرب. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج قائلا:صفقة عسكرية متوقعة بين بكين والسعودية ومصر. وحول هذا الموضوع قال مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا في حديثه لبرنامجنا:واشنطن تؤكد أن مصنع إنتاج المسيرات الإيرانية في روسيا سيكون جاهزا مطلع العام المقبل. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني

15:10 GMT 11.06.2023
راديو
خبير: تبني الهجوم المضاد يدل على جهل عسكري كبير وسط انعدام غطاء جوي أوكراني
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
الرئيس الروسي فلادمير بوتين يؤكد بدء الهجوم الأوكراني المضاد. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"إن القوات الأوكرانية تتبنى حرب العصابات ما يجعل دفاعتها متأرجحة وكذلك فهي لا تمتلك غطاء جويا تواجه به المقاتلات الروسية، وهي بهذا الهجوم المضاد تدفع بقطعاتها العسكرية إلى الانتحار وهذا يدل على وجود جهل عسكري كبير لدى أوكرانيا".

الناتو سيرسل قواته إلى أوكرانيا للقتال. وفيما يخص هذا الجانب أضاف الشريفي بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:

"إن روسيا منذ اللحظة الأولى تبنت العمليات الخاصة ولم تطلق تسمية الحرب لكن إذا أصر الناتو على الدخول بشكل مباشر للقتال فهو بذلك يدفع لحدوث مواجهة مباشرة وحرب مع روسيا، وإذا انتقلت هذه المعادلة إلى المواجهة المباشرة فتأسيسًا لنظرية الردع الاستراتيجي سوف يدفع بروسيا لاستخدام كافة مواردها بمافي ذلك موارد الردع النووي".

فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن تقسيم المسجد الأقصى هو إعلان للحرب. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج قائلا:
"نتائج مثل هكذا حدث ستكون كبيرة وستكون هناك المزيد من العمليات والمواجهة الحقيقية بين المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها مع اسرائيل ونعرف كيف تبدأ الأمور ولكن لن نعرف كيف ستنتهي، وأعتقد أنه هناك جبهات أخرى فلسطينية سوف تتحرك من لبنان وسوريا وحتى الأردن وتلك المسألة لن تمر مرور الكرام".
صفقة عسكرية متوقعة بين بكين والسعودية ومصر. وحول هذا الموضوع قال مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا في حديثه لبرنامجنا:

"الصفقتان منفصلتان، الأولى بين الصين والسعودية والثانية بين الصين ومصروهذا يؤكد أن الدول العربية تسعى إلى تطوير مصادر الأسلحة الخاصة بها خاصةً وأن الصين تقدم هذه الأسلحة المتطورة بأسعار منافسة جدًا ومن دون شروط سياسية على الدول التي ستشتري هذه الأسلحة".

واشنطن تؤكد أن مصنع إنتاج المسيرات الإيرانية في روسيا سيكون جاهزا مطلع العام المقبل. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:

"إن اتهامات واشنطن لطهران بهذا التوقيت بمساعدة موسكو ودعمها عسكريا بالمواد الخام والأسلحة والمسيرات في العملية العسكرية الخاصة تستهدف ممارسة الضغوط الأمريكية على روسيا بعد أن حققت القوات الروسية إنجازات كبيرة في أوكرانيا وخاصة في محور باخموت".

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