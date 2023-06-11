https://sputnikarabic.ae/20230611/رئيس-الوزراء-اليمني-يحذر-من-أن-حرب-أنصار-الله-الاقتصادية-تهدد-بنسف-كل-فرص-السلام-1078010610.html

رئيس الوزراء اليمني يحذر من أن حرب "أنصار الله" الاقتصادية تهدد بنسف كل فرص السلام

رئيس الوزراء اليمني يحذر من أن حرب "أنصار الله" الاقتصادية تهدد بنسف كل فرص السلام

حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الأحد، من أن "الحرب الاقتصادية التي تشنها "جماعة أنصار الله " على حكومته، تهدد بنسف فرص السلام في اليمن". 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T17:02+0000

2023-06-11T17:02+0000

2023-06-11T17:18+0000

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وطالب عبد الملك، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة أنصار الله ضد الشعب اليمني، وإجراءاتهم التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضوها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وأضاف: "هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار"، مؤكدا أن "الدولة والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى "الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة والشعب اليمني".وقال عبد الملك إن "الحكومة لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار"، مشددا على "ضرورة دعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار".وكانت الحكومة اليمنية حذرت البنك الدولي، الخميس الماضي، من أن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على موانئ تصدير النفط وسياساتها المصرفية الجديدة ستعرقل جهود تحقيق السلام في اليمن، داعية البنك الدولي إلى زيادة تدخلاته في اليمن لمواجهة تداعيات الصراع المستمر في البلاد لأكثر من ثمانية أعوام.وفي 24 من مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر بقيمة مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط، التي تعتبر المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على موانئ الضبة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وقنا في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.وفي 23 من مارس/ آذار الماضي، أصدرت جماعة "أنصار الله" قانونًا يحظر التعاملات المالية الربوية، بما في ذلك فوائد الودائع واستثمارات المصارف في مناطق سيطرتها، مع تحذيرات من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي للبلد، التي تعاني من الصراع منذ تسع سنوات.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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