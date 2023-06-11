https://sputnikarabic.ae/20230611/رئيس-جمهورية-القرم-يعلن-استعادة-حركة-المرور-في-قسم-السكك-الحديدية-في-منطقة-كيروفسكي-1078007890.html
رئيس جمهورية القرم يعلن استعادة حركة المرور في قسم السكك الحديدية في منطقة كيروفسكي
رئيس جمهورية القرم يعلن استعادة حركة المرور في قسم السكك الحديدية في منطقة كيروفسكي
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، اليوم الأحد، أن حركة القطارات استؤنفت في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T16:04+0000
2023-06-11T16:04+0000
2023-06-11T16:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب أكسيونوف على قناته في "تلغرام": "تمت استعادة حركة المرور في قسم السكك الحديدية في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم، بفضل موظفي سكة حديد القرم والخدمات الأخرى الذين شاركوا في إصلاح الأضرار".وفي وقت سابق، قال أكسيونوف إن حركة القطارات علقت في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم بسبب الأضرار التي لحقت بمسار سكة الحديد.وأضاف: "تعليق حركة المرور مبدئيًا سيستغرق 4 ساعات. لا يتوقع الفشل في الجدول الزمني للقطارات بسبب الأضرار التي لحقت المسارات في شبه جزيرة القرم.ذكرت مؤسسة "سكة حديد القرم" الفيدرالية الموحدة التابعة للدولة أنه في الساعة 18.00 أكملت الخدمات التشغيلية أعمال الترميم، وعادت حركة جميع القطارات، وبالتعاون مع وزارة النقل في شبه جزيرة القرم، تم على الفور تنظيم نقل الركاب من محطتي كيروفسكايا وفلاديسلافوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/رئيس-جمهورية-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-1077964891.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئيس جمهورية القرم يعلن استعادة حركة المرور في قسم السكك الحديدية في منطقة كيروفسكي
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، اليوم الأحد، أن حركة القطارات استؤنفت في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم.
وكتب أكسيونوف على قناته في "تلغرام": "تمت استعادة حركة المرور في قسم السكك الحديدية في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم، بفضل موظفي سكة حديد القرم والخدمات الأخرى الذين شاركوا في إصلاح الأضرار".
وفي وقت سابق، قال أكسيونوف إن حركة القطارات علقت في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم بسبب الأضرار التي لحقت بمسار سكة الحديد.
وأضاف: "تعليق حركة المرور مبدئيًا سيستغرق 4 ساعات. لا يتوقع الفشل في الجدول الزمني للقطارات بسبب الأضرار التي لحقت المسارات في شبه جزيرة القرم.
ذكرت مؤسسة "سكة حديد القرم" الفيدرالية الموحدة التابعة للدولة أنه في الساعة 18.00 أكملت الخدمات التشغيلية أعمال الترميم، وعادت حركة جميع القطارات، وبالتعاون مع وزارة النقل في شبه جزيرة القرم، تم على الفور تنظيم نقل الركاب من محطتي كيروفسكايا وفلاديسلافوفكا.