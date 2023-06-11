https://sputnikarabic.ae/20230611/روح-الشرق-يحصد-جائزة-أفضل-إخراج-سينمائي-بالمغرب-1078006055.html
"روح الشرق" يحصد جائزة أفضل إخراج سينمائي بالمغرب
"روح الشرق" يحصد جائزة أفضل إخراج سينمائي بالمغرب
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: "روح الشرق" الفيلم السوري يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان النور السينمائي الدولي بالمغرب،... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:21+0000
2023-06-11T15:21+0000
2023-06-11T15:21+0000
راديو
صدى الحياة
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"روح الشرق" يحصد جائزة أفضل إخراج سينمائي بالمغرب
"روح الشرق" يحصد جائزة أفضل إخراج سينمائي بالمغرب
انطلقت فعاليات مهرجان النور السينمائي بالدار البيضاء بالمغرب، في دورتها الخامسة، و تم عرض أفلام قصيرة ومناقشتها مع ورشات التشخيص، وذلك تحت شعار "السينما تظاهرة حضارية ورافعة ثقافية"، وتم تكريم عدد من الفنانين المغاربة وأيضا من دول عربية مشاركة، ومن بينهم المخرج السينمائي السوري، المهند كلثوم عن أحسن إخراج للفيلم الوثائقي "روح الشرق".برنامج "صدى الحياة" تواصل مع المخرج السينمائي السوري، المهنّد كلثوم للحديث أكثر عن هذا المهرجان الفني والفيلم الوثائقي، وقال لنا:وأشار المهند كلثوم إلى أنّهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
"روح الشرق" يحصد جائزة أفضل إخراج سينمائي بالمغرب
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: "روح الشرق" الفيلم السوري يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان النور السينمائي الدولي بالمغرب، ماذا تعرفون عن روسيا وعيدها الوطني، "غواشة" المتسولة تترك وراءها مليون جنيه فكة، حملة "نظموا حملكم" تثير غضب الأردنيين، باحثون يكشفون عن كوارث بيئية جراء إعادة تدوير البلاستيك.
انطلقت فعاليات مهرجان النور السينمائي بالدار البيضاء بالمغرب، في دورتها الخامسة، و تم عرض أفلام قصيرة ومناقشتها مع ورشات التشخيص، وذلك تحت شعار "السينما تظاهرة حضارية ورافعة ثقافية"، وتم تكريم عدد من الفنانين المغاربة وأيضا من دول عربية مشاركة، ومن بينهم المخرج السينمائي السوري، المهند كلثوم عن أحسن إخراج للفيلم الوثائقي "روح الشرق".
برنامج "صدى الحياة" تواصل مع المخرج السينمائي السوري، المهنّد كلثوم للحديث أكثر عن هذا المهرجان الفني والفيلم الوثائقي، وقال لنا:
"إنّ الإنسان هو من يصنع الأشياء ويعطيها الروح، وفيلم "روح الشرق" يحمل رسالة الحفاظ على الموروثات الثقافية، واليوم نحن من خلال السينما والأعمال الفنية نحاول الحفاظ على تراثنا وهذه المهرجانات السينمائية وسيلة تقارب ثقافي وحوارات بين الشعوب، فهناك تقارب ثقافي وعادات وتقاليد مشتركة بين المشرق العربي والمغرب".
وأشار المهند كلثوم إلى أنّه
"من الواجب توثيق التراث والحضارات والحفاظ عليها، فهي جزء مكوّن من الهوية الوطنية لأي بلد، فالأفلام الوثائقية هي وثيقة للتاريخ وللأجيال القادمة، وبهذا نحن نحمي وندافع عن هوية بلدنا وشعوبنا".
التفاصيل في الملف الصوتي...