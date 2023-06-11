https://sputnikarabic.ae/20230611/رومانيا-تستدعي-سفيرها-في-كينيا-بسبب-تصريحات-عنصرية-ضد-الأفارقة-1078001453.html

رومانيا تستدعي سفيرها في كينيا بسبب تصريحات عنصرية ضد الأفارقة

رومانيا تستدعي سفيرها في كينيا بسبب تصريحات عنصرية ضد الأفارقة

استدعت رومانيا سفيرها في كينيا، دراغوس تيغاو، للعودة إلى العاصمة بوخارست، بعدما أدلى بتصريحات عنصرية ضد دبلوماسيين أفارقة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T13:56+0000

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ونقل موقع راديو "rferl" أن رومانيا اعتذرت عن تصريحات تيغاو التي شبه فيها قردا بدبلوماسيين أفارقة خلال اجتماع لمبعوثين من أوروبا الشرقية عقد قبل أسابيع في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية، وهو ما أثار حفيظة دبلوماسيين أفارقة، ليدينوا رسميا تصريح السفير الروماني.من ناحية أخرى، تناقلت وسائل الإعلام رسالتي اعتذار أرسلهما سفير رومانيا في كينيا إلى دبلوماسيين أفارقة، حيث قال تيغاو في البداية إن تعليقاته جاءت خلال "اجتماع طويل وساخن ومثير للجدل"، وإنها كانت محاولة "لتلطيف الأجواء".جاء تشول أجونجو، سفير جنوب السودان في نيروبي، من بين الدبلوماسيين الأفارقة الذين انتقدوا تصريحات تيغاو، حيث قال إن "المجموعة الأفريقية تدين بأشد العبارات الممكنة الكلام العنصري والمهين".وبررت وزارة خارجية رومانيا موقفها بأنها علمت بأمر هذه التصريحات في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، رغم وقوعه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، معربة عن أملها في ألا يؤثر هذه الواقعة الفردية على "العلاقات العميقة" مع الدول الأفريقية.وأضافت الخارجية الرومانية في بيان: "نأسف بشدة لهذا الموقف، وننقل اعتذارنا إلى جميع المتضررين، وترفض بشدة وتدين جميع السلوكيات والمواقف التي تتعارض مع الاحترام المتبادل".يذكر أن هذه التصريحات العنصرية كانت قد صدرت عن السفير الروماني يوم 26 أبريل الماضي، عندما قال السفير الروماني: "المجموعة الأفريقية انضمت إلينا"، وذلك حين ظهر قرد أمام نافذة في غرفة الاجتماعات.

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