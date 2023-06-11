عربي
https://sputnikarabic.ae/20230611/رومانيا-تستدعي-سفيرها-في-كينيا-بسبب-تصريحات-عنصرية-ضد-الأفارقة-1078001453.html
رومانيا تستدعي سفيرها في كينيا بسبب تصريحات عنصرية ضد الأفارقة
رومانيا تستدعي سفيرها في كينيا بسبب تصريحات عنصرية ضد الأفارقة
استدعت رومانيا سفيرها في كينيا، دراغوس تيغاو، للعودة إلى العاصمة بوخارست، بعدما أدلى بتصريحات عنصرية ضد دبلوماسيين أفارقة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T13:56+0000
2023-06-11T13:56+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1078000793_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4e32543c641287feafaf756070dbd470.jpg
ونقل موقع راديو "rferl" أن رومانيا اعتذرت عن تصريحات تيغاو التي شبه فيها قردا بدبلوماسيين أفارقة خلال اجتماع لمبعوثين من أوروبا الشرقية عقد قبل أسابيع في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية، وهو ما أثار حفيظة دبلوماسيين أفارقة، ليدينوا رسميا تصريح السفير الروماني.من ناحية أخرى، تناقلت وسائل الإعلام رسالتي اعتذار أرسلهما سفير رومانيا في كينيا إلى دبلوماسيين أفارقة، حيث قال تيغاو في البداية إن تعليقاته جاءت خلال "اجتماع طويل وساخن ومثير للجدل"، وإنها كانت محاولة "لتلطيف الأجواء".جاء تشول أجونجو، سفير جنوب السودان في نيروبي، من بين الدبلوماسيين الأفارقة الذين انتقدوا تصريحات تيغاو، حيث قال إن "المجموعة الأفريقية تدين بأشد العبارات الممكنة الكلام العنصري والمهين".وبررت وزارة خارجية رومانيا موقفها بأنها علمت بأمر هذه التصريحات في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، رغم وقوعه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، معربة عن أملها في ألا يؤثر هذه الواقعة الفردية على "العلاقات العميقة" مع الدول الأفريقية.وأضافت الخارجية الرومانية في بيان: "نأسف بشدة لهذا الموقف، وننقل اعتذارنا إلى جميع المتضررين، وترفض بشدة وتدين جميع السلوكيات والمواقف التي تتعارض مع الاحترام المتبادل".يذكر أن هذه التصريحات العنصرية كانت قد صدرت عن السفير الروماني يوم 26 أبريل الماضي، عندما قال السفير الروماني: "المجموعة الأفريقية انضمت إلينا"، وذلك حين ظهر قرد أمام نافذة في غرفة الاجتماعات.
https://sputnikarabic.ae/20230531/مناورات-الناتو-الواسعة-النطاق-سيبر-غارديان-23--في-رومانيا-1077615816.html
https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-يخطط-لبحث-تعزيز-العلاقات-مع-كينيا-خلال-لقائه-برئيس-البلاد-1077541567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1078000793_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_7fb635ae20da9bf73309c6c09a455e17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رومانيا تستدعي سفيرها في كينيا بسبب تصريحات عنصرية ضد الأفارقة

13:56 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAعلى يمين الصورة، دراغوس تيغاو، سفير رومانيا في كينيا
على يمين الصورة، دراغوس تيغاو، سفير رومانيا في كينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبرTelegram
استدعت رومانيا سفيرها في كينيا، دراغوس تيغاو، للعودة إلى العاصمة بوخارست، بعدما أدلى بتصريحات عنصرية ضد دبلوماسيين أفارقة.
ونقل موقع راديو "rferl" أن رومانيا اعتذرت عن تصريحات تيغاو التي شبه فيها قردا بدبلوماسيين أفارقة خلال اجتماع لمبعوثين من أوروبا الشرقية عقد قبل أسابيع في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية، وهو ما أثار حفيظة دبلوماسيين أفارقة، ليدينوا رسميا تصريح السفير الروماني.
مناورات الناتو الواسعة النطاق سيبر غارديان 23 في رومانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
وسائط متعددة
مناورات "الناتو" الواسعة النطاق "سيبر غارديان 23" في رومانيا
31 مايو, 13:25 GMT
من ناحية أخرى، تناقلت وسائل الإعلام رسالتي اعتذار أرسلهما سفير رومانيا في كينيا إلى دبلوماسيين أفارقة، حيث قال تيغاو في البداية إن تعليقاته جاءت خلال "اجتماع طويل وساخن ومثير للجدل"، وإنها كانت محاولة "لتلطيف الأجواء".
جاء تشول أجونجو، سفير جنوب السودان في نيروبي، من بين الدبلوماسيين الأفارقة الذين انتقدوا تصريحات تيغاو، حيث قال إن "المجموعة الأفريقية تدين بأشد العبارات الممكنة الكلام العنصري والمهين".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
لافروف يخطط لبحث تعزيز العلاقات مع كينيا خلال لقائه برئيس البلاد
29 مايو, 09:04 GMT
وبررت وزارة خارجية رومانيا موقفها بأنها علمت بأمر هذه التصريحات في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، رغم وقوعه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، معربة عن أملها في ألا يؤثر هذه الواقعة الفردية على "العلاقات العميقة" مع الدول الأفريقية.
وأضافت الخارجية الرومانية في بيان: "نأسف بشدة لهذا الموقف، وننقل اعتذارنا إلى جميع المتضررين، وترفض بشدة وتدين جميع السلوكيات والمواقف التي تتعارض مع الاحترام المتبادل".
يذكر أن هذه التصريحات العنصرية كانت قد صدرت عن السفير الروماني يوم 26 أبريل الماضي، عندما قال السفير الروماني: "المجموعة الأفريقية انضمت إلينا"، وذلك حين ظهر قرد أمام نافذة في غرفة الاجتماعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала