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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/سلطات-كالوغا-تعلن-سقوط-مسيرتين-في-المقاطعة-الروسية-1077988897.html
سلطات كالوغا تعلن سقوط مسيرتين في المقاطعة
سلطات كالوغا تعلن سقوط مسيرتين في المقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الأحد، عن سقوط مسيرتين في منطقة جوكوفسكي وميدينسكي في المقاطعة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T05:43+0000
2023-06-11T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال حاكم المقاطعة: "تم العثور على موقع تحطم الطائرة دون طيار في منطقة ميدينسكي في المقاطعة".وكتب على قناته في "تلغرام": "في الليل، في منطقة ميدينسكي داخل منطقة الغابات، تم العثور على موقع تحطم، على الأرجح أنه لطائرة دون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار. تعمل خدمات الطوارئ في الموقع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحاكم سقوط مسيرة في منطقة جوكوفسكي، ولم تقع إصابات.وهذا ليس أول حادث في مقاطعة كالوغا، ففي صباح يوم 5 يونيو/ حزيران الجاري، سقطت طائرتان دون طيار على الطريق السريع.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال حاكم المقاطعة، إن "جسما مجهولا" سقط في غابة في المقاطعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.وتشن القوات الأوكرانية هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع في روسيا من حين لآخر.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-زاباد-تحبط-محاولة-نقل-القوات-الأوكرانية--عاجل-1077987546.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سلطات كالوغا تعلن سقوط مسيرتين في المقاطعة

05:43 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Сергей Батурин / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة دون طيار
حطام طائرة دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Сергей Батурин
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أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الأحد، عن سقوط مسيرتين في منطقة جوكوفسكي وميدينسكي في المقاطعة.
وقال حاكم المقاطعة: "تم العثور على موقع تحطم الطائرة دون طيار في منطقة ميدينسكي في المقاطعة".
وكتب على قناته في "تلغرام": "في الليل، في منطقة ميدينسكي داخل منطقة الغابات، تم العثور على موقع تحطم، على الأرجح أنه لطائرة دون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار. تعمل خدمات الطوارئ في الموقع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحاكم سقوط مسيرة في منطقة جوكوفسكي، ولم تقع إصابات.
وهذا ليس أول حادث في مقاطعة كالوغا، ففي صباح يوم 5 يونيو/ حزيران الجاري، سقطت طائرتان دون طيار على الطريق السريع.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات مجموعة "زاباد" تحبط محاولة نقل للقوات الأوكرانية
02:16 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال حاكم المقاطعة، إن "جسما مجهولا" سقط في غابة في المقاطعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.
وتشن القوات الأوكرانية هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع في روسيا من حين لآخر.
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