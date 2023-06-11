https://sputnikarabic.ae/20230611/سلطات-كالوغا-تعلن-سقوط-مسيرتين-في-المقاطعة-الروسية-1077988897.html
سلطات كالوغا تعلن سقوط مسيرتين في المقاطعة
سلطات كالوغا تعلن سقوط مسيرتين في المقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الأحد، عن سقوط مسيرتين في منطقة جوكوفسكي وميدينسكي في المقاطعة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T05:43+0000
2023-06-11T05:43+0000
2023-06-11T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال حاكم المقاطعة: "تم العثور على موقع تحطم الطائرة دون طيار في منطقة ميدينسكي في المقاطعة".وكتب على قناته في "تلغرام": "في الليل، في منطقة ميدينسكي داخل منطقة الغابات، تم العثور على موقع تحطم، على الأرجح أنه لطائرة دون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار. تعمل خدمات الطوارئ في الموقع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحاكم سقوط مسيرة في منطقة جوكوفسكي، ولم تقع إصابات.وهذا ليس أول حادث في مقاطعة كالوغا، ففي صباح يوم 5 يونيو/ حزيران الجاري، سقطت طائرتان دون طيار على الطريق السريع.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال حاكم المقاطعة، إن "جسما مجهولا" سقط في غابة في المقاطعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.وتشن القوات الأوكرانية هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع في روسيا من حين لآخر.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-زاباد-تحبط-محاولة-نقل-القوات-الأوكرانية--عاجل-1077987546.html
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روسيا, العالم
سلطات كالوغا تعلن سقوط مسيرتين في المقاطعة
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أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الأحد، عن سقوط مسيرتين في منطقة جوكوفسكي وميدينسكي في المقاطعة.
وقال حاكم المقاطعة: "تم العثور على موقع تحطم الطائرة دون طيار في منطقة ميدينسكي في المقاطعة".
وكتب على قناته في "تلغرام": "في الليل، في منطقة ميدينسكي داخل منطقة الغابات، تم العثور على موقع تحطم، على الأرجح أنه لطائرة دون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار. تعمل خدمات الطوارئ في الموقع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحاكم سقوط مسيرة في منطقة جوكوفسكي، ولم تقع إصابات.
وهذا ليس أول حادث في مقاطعة كالوغا، ففي صباح يوم 5 يونيو/ حزيران الجاري، سقطت طائرتان دون طيار على الطريق السريع.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال حاكم المقاطعة، إن "جسما مجهولا" سقط في غابة في المقاطعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.
وتشن القوات الأوكرانية هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع في روسيا من حين لآخر.