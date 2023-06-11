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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/شويغو-يمنح-وسام-النجمة-الذهبية-لأبطال-العملية-العسكرية-الخاصة--فيديو-1077990774.html
شويغو يقلد أبطال العملية العسكرية الخاصة وسام "النجمة الذهبية"... فيديو
شويغو يقلد أبطال العملية العسكرية الخاصة وسام "النجمة الذهبية"... فيديو
قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أعلى أوسمة الدولة لعدد من الجنود الروس الذين أظهروا البطولة خلال العملية الخاصة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T07:52+0000
2023-06-11T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، قدم وزير الدفاع، أعلى جوائز الدولة في البلاد وسام "النجمة الذهبية" للجنود الروس الذين أظهروا الشجاعة والبطولة في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة".كما قدم شويغو وسام "النجمة الذهبية" إلى قائد السرية الملازم أول، نور سلطان موساغاليف، وقائد السرية الرقيب أول نيكولاي ماترينيتسك.وشدد شويغو على أن جميع الحاصلين على الجوائز قد أوفوا بواجبهم العسكري على النحو المناسب، وأثنى على "استمرارهم في خدمة بلادنا بأمانة ووطننا وشعبنا"، وشكرهم على خدمتهم.
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روسيا
روسيا

شويغو يقلد أبطال العملية العسكرية الخاصة وسام "النجمة الذهبية"... فيديو

07:52 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 11.06.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أعلى أوسمة الدولة لعدد من الجنود الروس الذين أظهروا البطولة خلال العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، قدم وزير الدفاع، أعلى جوائز الدولة في البلاد وسام "النجمة الذهبية" للجنود الروس الذين أظهروا الشجاعة والبطولة في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة".
كما قدم شويغو وسام "النجمة الذهبية" إلى قائد السرية الملازم أول، نور سلطان موساغاليف، وقائد السرية الرقيب أول نيكولاي ماترينيتسك.
وشدد شويغو على أن جميع الحاصلين على الجوائز قد أوفوا بواجبهم العسكري على النحو المناسب، وأثنى على "استمرارهم في خدمة بلادنا بأمانة ووطننا وشعبنا"، وشكرهم على خدمتهم.
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