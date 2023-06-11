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https://sputnikarabic.ae/20230611/فيصل-بن-فرحان-الصين-أكبر-شريك-تجاري-للدول-العربية-بـ430-مليار-دولار-1077992829.html
فيصل بن فرحان: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار
فيصل بن فرحان: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T09:42+0000
2023-06-11T09:42+0000
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وذكرت قناة العربية، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات الأمير فيصل بن فرحان، جاءت في كلمة له مع انطلاق فعاليات مؤتمر "الأعمال العربي الصيني" الذي يعقد في العاصمة، الرياض.وأكد ابن فرحان أن زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات الثنائية، مشددا على الرغبة المتبادلة بين الصين والدول العربية لتطوير الشراكة والتعاون.وفي سياق متصل، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين ‏الصين والعرب.‏ وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".ولفت إلى أن "رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، يأتي مع ترأس السعودية مجلس جامعة الدول العربية في العام الحالي، ويجسد اهتمام قيادات العالم العربي وليست السعودية فقط لتعزيز العلاقات العربية مع الصين الصديقة وتوسيع ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة".وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن "منتجات الصين أصبحت مساهمة كبيرة في دول العالم العربي والسعودية في مقدمتها، فضلا عن مساهمتها في التنمية القائمة في السعودية، فضلا عن توفير كثير من السلع المصنعة بأسعار منافسة".وانطلق صباح اليوم الأحد، أكبر تجمع عربي صيني في الرياض، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومي المؤتمر تتجاوز الـ40 مليار دولار.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.
https://sputnikarabic.ae/20230611/السعودية-تعلن-إطلاق-طريق-حرير-عصري-بين-الصين-والدول-العربية-1077992267.html
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الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

فيصل بن فرحان: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار

09:42 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار.
وذكرت قناة العربية، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات الأمير فيصل بن فرحان، جاءت في كلمة له مع انطلاق فعاليات مؤتمر "الأعمال العربي الصيني" الذي يعقد في العاصمة، الرياض.
وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
السعودية تعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والدول العربية
09:30 GMT
وأكد ابن فرحان أن زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات الثنائية، مشددا على الرغبة المتبادلة بين الصين والدول العربية لتطوير الشراكة والتعاون.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين ‏الصين والعرب.‏ وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".
وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".
ولفت إلى أن "رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، يأتي مع ترأس السعودية مجلس جامعة الدول العربية في العام الحالي، ويجسد اهتمام قيادات العالم العربي وليست السعودية فقط لتعزيز العلاقات العربية مع الصين الصديقة وتوسيع ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة".
وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن "منتجات الصين أصبحت مساهمة كبيرة في دول العالم العربي والسعودية في مقدمتها، فضلا عن مساهمتها في التنمية القائمة في السعودية، فضلا عن توفير كثير من السلع المصنعة بأسعار منافسة".
وانطلق صباح اليوم الأحد، أكبر تجمع عربي صيني في الرياض، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومي المؤتمر تتجاوز الـ40 مليار دولار.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.
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