https://sputnikarabic.ae/20230611/قائد-حرس-الحدود-الإيراني-نرصد-حدودنا-بأحدث-المعدات-المتطورة-1078007569.html

قائد حرس الحدود الإيراني: نرصد حدودنا بأحدث المعدات المتطورة

قائد حرس الحدود الإيراني: نرصد حدودنا بأحدث المعدات المتطورة

قال قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الأحد، إنه سيتم رصد حدود بلاده بأحدث المعدات المتطورة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T15:57+0000

2023-06-11T15:57+0000

2023-06-11T15:57+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد كودرزي جاءت في كلمة له خلال مراسم توديع وتقديم قائدي حرس الحدود السابق والجديد بمحافظة أذربيجان شرقي، الواقعة شمال غربي إيران.وأكد القائد العسكري الإيراني أن "شهداؤنا ضحوا بأعز ما يملكونه أي أرواحهم الغالية من أجل رفعة الوطن وأمنه، ولهم مساهمة كبيرة ومؤثرة في تقديم أسمى نعمة وهي ضمان أمن الوطن".وشدد قائد حرس الحدود الإيراني على أنه بواسطة الآلية التي أعلنها القائد العام للجيش في بلاده من خلال الخطة الشاملة الذكية، قد ارتفع مستوى الإعداد والتدريب العسكري على المهارات، فضلا عن توفير المعدات المتطورة لحرس الحدود.وأشار العميد أحمد علي كودرزي إلى أهمية تدريب القوات العسكرية الإيرانية ورفع مستوى مهاراتهم، قائلا:ولفت قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أنه على القادة العسكريين أن يطلبوا التدريب من المتعلمين حتى تحفز هذه المسألة المتعلمين أكثر في هذا المجال.وفي سياق متصل، قال الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني، في شهر أبريل/نيسان الماضي، إن قوات الجيش الإيراني جاهزة على مدار الساعة للتصدي لأي تهديد وإحباطه.ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الأدميرال حبيب الله سياري أن للجيش الإيراني ثلاثة واجبات مهمة بحسب الدستور، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي والحفاظ على الاستقلال والمحافظة على النظام المقدس للبلاد، مؤكدا أن الجيش الإيراني يجري العديد من المناورات العسكرية على مدار العام، موضحا أن المناورات الأكبر لدى بلاده هي مناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني، والتي يجري خلالها تقييم قدرات القوات المسلحة.وأفاد مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني أن مناورات العام الماضي جرت في ظروف جوية قاسية في جنوب شرقي إيران، واكتسب خلال تلك المناورات المشتركة خبرة قيمة.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن الجيش الإيراني مستعد للتصدي لأي تهديد وأحباط أي تهديد لحياض وثغور البلاد وحدود وطننا الغالي وعدم السماح لأي أحد بمهاجمة إيران الإسلامية وتهديد إيران الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20230331/الجيش-الإيراني-سنرد-بحزم-وفي-الوقت-المناسب-على-أي-اعتداء-يستهدف-وحدة-أراضينا-1075367533.html

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