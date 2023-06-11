https://sputnikarabic.ae/20230611/قوات-أوكرانية-تقصف-مركز-مدينة-توكماك-في-مقاطعة-زابوروجيه-1078014058.html

قوات أوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه

قوات أوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه

أعلن المتحدث باسم الخدمات العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، أن مسلحين أوكرانيين قصفوا مركز مدينة توكماك في المقاطعة براجمات صواريخ 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T21:40+0000

2023-06-11T21:40+0000

2023-06-11T21:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا

القوات الأوكرانية

قصف

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.وقال المتحدث للصحفيين: "في حوالي الساعة 10:30 مساءً [ يتزامن مع توقيت موسكو]، قصف مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك براجمات الصواريخ. وتم استهداف الساحة المركزية، مبدئياً، جرى القصف من راجمات الصواريخ "غراد" باستخدام مقذوفات بعيدة المدى من الطراز الغربي".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230611/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كان-في-الموقع-الذي-تعرض-لهجوم-صاروخي-في-خيرسون-1078013022.html

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف