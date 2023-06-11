https://sputnikarabic.ae/20230611/قوات-أوكرانية-تقصف-مركز-مدينة-توكماك-في-مقاطعة-زابوروجيه-1078014058.html
قوات أوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
قوات أوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
أعلن المتحدث باسم الخدمات العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، أن مسلحين أوكرانيين قصفوا مركز مدينة توكماك في المقاطعة براجمات صواريخ 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T21:40+0000
2023-06-11T21:40+0000
2023-06-11T21:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف
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.وقال المتحدث للصحفيين: "في حوالي الساعة 10:30 مساءً [ يتزامن مع توقيت موسكو]، قصف مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك براجمات الصواريخ. وتم استهداف الساحة المركزية، مبدئياً، جرى القصف من راجمات الصواريخ "غراد" باستخدام مقذوفات بعيدة المدى من الطراز الغربي".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230611/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كان-في-الموقع-الذي-تعرض-لهجوم-صاروخي-في-خيرسون-1078013022.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف
قوات أوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
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أعلن المتحدث باسم الخدمات العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، أن مسلحين أوكرانيين قصفوا مركز مدينة توكماك في المقاطعة براجمات صواريخ
وقال المتحدث للصحفيين: "في حوالي الساعة 10:30 مساءً [ يتزامن مع توقيت موسكو]، قصف مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية
مدينة توكماك براجمات الصواريخ. وتم استهداف الساحة المركزية، مبدئياً، جرى القصف من راجمات الصواريخ "غراد" باستخدام مقذوفات بعيدة المدى من الطراز الغربي".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.