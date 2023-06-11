https://sputnikarabic.ae/20230611/قيس-سعيد-يعقد-اجتماعا-مشتركا-مع-3-مسؤولين-أوروبيين-في-تونس-1078007723.html
قيس سعيد يعقد اجتماعا مشتركا مع 3 مسؤولين أوروبيين في تونس
قيس سعيد يعقد اجتماعا مشتركا مع 3 مسؤولين أوروبيين في تونس
عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا مع 3 مسؤولين أوروبيين شمل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوزير الأول الهولندي مارك روته. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T16:00+0000
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كما شارك في الاجتماع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأحد.جرى الاجتماع في قصر قرطاج، بحضور أعضاء من الحكومة التونسية وممثلين من الاتحاد الأوروبي.وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي إلى تونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا.ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر" صورا ترصد جانبا من اللقاءات المشتركة بين سعيد والمسؤولين الأوروبيين.يذكر أن زيارة ميلوني الحالية هي الثانية خلال أيام، حيث كانت زيارتها السابقة إلى تونس في الـ 6 من يونيو/ حزيران الجاري، وأجرت خلالها مباحثات ع الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إيطاليا-تقدم-700-مليون-يورو-لدعم-قطاعات-حيوية-في-تونس-1077833221.html
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العالم العربي, العالم, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, العالم, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
قيس سعيد يعقد اجتماعا مشتركا مع 3 مسؤولين أوروبيين في تونس
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عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا مع 3 مسؤولين أوروبيين شمل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوزير الأول الهولندي مارك روته.
كما شارك في الاجتماع رئيسة الوزراء الإيطالية
جورجيا ميلوني، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأحد.
جرى الاجتماع في قصر قرطاج، بحضور أعضاء من الحكومة التونسية وممثلين من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي إلى تونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا
.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر" صورا ترصد جانبا من اللقاءات المشتركة بين سعيد والمسؤولين الأوروبيين
.
يذكر أن زيارة ميلوني الحالية هي الثانية خلال أيام، حيث كانت زيارتها السابقة إلى تونس في الـ 6 من يونيو/ حزيران الجاري، وأجرت خلالها مباحثات ع الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة.