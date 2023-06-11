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https://sputnikarabic.ae/20230611/كييف-ترفض-إجراء-مفاوضات-مع-روسيا-على-أساس-أي-مبادرات-سلام-1078010470.html
كييف ترفض إجراء مفاوضات مع روسيا على أساس أي مبادرات سلام
كييف ترفض إجراء مفاوضات مع روسيا على أساس أي مبادرات سلام
صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T17:02+0000
2023-06-11T17:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بودولاك على صفحته في "تويتر": "أي عملية تفاوض مع روسيا مستحيلة. لا توجد "أسباب" إندونيسية أو برازيلية أو أفريقية لذلك على الإطلاق".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.وأشارت إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الغرب الجماعي بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة. أعربت الصين والفاتيكان والمجموعة الأفريقية جميعًا عن نواياها في التقدم بخطة تسوية سلمية.أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-94-عسكريا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1078008226.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف ترفض إجراء مفاوضات مع روسيا على أساس أي مبادرات سلام

17:02 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 17:22 GMT 11.06.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.
وكتب بودولاك على صفحته في "تويتر": "أي عملية تفاوض مع روسيا مستحيلة. لا توجد "أسباب" إندونيسية أو برازيلية أو أفريقية لذلك على الإطلاق".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.
لقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
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وأشارت إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الغرب الجماعي بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة. أعربت الصين والفاتيكان والمجموعة الأفريقية جميعًا عن نواياها في التقدم بخطة تسوية سلمية.
أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا.
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