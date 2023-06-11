https://sputnikarabic.ae/20230611/لحظة-التهام-النيران-الهائلة-في-أحد-اللنشات-السياحية-وسط-البحر-في-مصر-فيديو-1078004817.html
لحظة التهام النيران الهائلة أحد اللنشات السياحية وسط البحر في مصر... فيديو
لحظة التهام النيران الهائلة أحد اللنشات السياحية وسط البحر في مصر... فيديو
اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، في أحد اللنشات السياحية بمنطقة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر المصرية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T14:50+0000
2023-06-11T14:50+0000
2023-06-11T15:00+0000
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وتمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 24 سائحا من حريق مركب سياحي في البحر الأحمر بمصر، فيما لا يزال 3 آخرين بريطانيي الجنسية في عداد المفقودين.وتبين أن اللنش غادر يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري من مارينا بورتو غالب، وكان مقرر عودته اليوم، وتم نقل السائحين وطاقم اللنش إلى شاطئ قرية مرسى الشجرة، وجميعهم بصحة جيدة ولم يصبهم أي أذى، فيما لا يزال البحث جاريا بمحيط اللنش عن 3 سائحين مفقودين.
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مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
لحظة التهام النيران الهائلة أحد اللنشات السياحية وسط البحر في مصر... فيديو
14:50 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 11.06.2023) تابعنا عبر
اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، في أحد اللنشات السياحية بمنطقة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر المصرية.
وتمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 24 سائحا
من حريق مركب سياحي في البحر الأحمر بمصر، فيما لا يزال 3 آخرين بريطانيي الجنسية في عداد المفقودين.
وتبين أن اللنش غادر يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري من مارينا بورتو غالب، وكان مقرر عودته اليوم، وتم نقل السائحين وطاقم اللنش إلى شاطئ قرية مرسى الشجرة، وجميعهم بصحة جيدة ولم يصبهم أي أذى، فيما لا يزال البحث جاريا بمحيط اللنش
عن 3 سائحين مفقودين.