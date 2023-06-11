https://sputnikarabic.ae/20230611/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-ضرورة-أن-تشمل-المفاوضات-النووية-مع-إيران-جميع-المسائل-الأمنية-1078001963.html
مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة أن تشمل المفاوضات النووية مع إيران جميع المسائل الأمنية
مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة أن تشمل المفاوضات النووية مع إيران جميع المسائل الأمنية
أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، "ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية". 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T14:07+0000
2023-06-11T14:07+0000
2023-06-11T14:07+0000
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وقال المجلس، في بيان له، إن "دول المجلس مستعدة للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني"، مؤكدا "ضرورة مشاركة الدول الخليجية في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".وشدد على ضرورة أن "تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وأكد المجلس، على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".وفي شأن آخر، أكد المجلس الوزاري، في بيانه، على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".وشدد على "ضرورة دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات على جزرها".ودعا المجلس الوزاري، في ختام بيانه، "إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20230325/إيران-ترد-على-بيان-مجلس-التعاون-الخليجي-بشأن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1075116838.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة أن تشمل المفاوضات النووية مع إيران جميع المسائل الأمنية
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أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، "ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".
وقال المجلس، في بيان له
، إن "دول المجلس مستعدة للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني"، مؤكدا "ضرورة مشاركة الدول الخليجية في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".
وشدد على ضرورة أن "تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني
كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكد المجلس، على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".
وفي شأن آخر، أكد المجلس الوزاري، في بيانه، على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
وشدد على "ضرورة دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث
ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات على جزرها".
ودعا المجلس الوزاري، في ختام بيانه، "إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".