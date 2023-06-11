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https://sputnikarabic.ae/20230611/مسؤول-مصري-يقدم-واجب-العزاء-لوالد-السائح-الروسي-الذي-هاجمه-القرش-1078010793.html
مسؤول مصري يقدم واجب العزاء لوالد السائح الروسي الذي هاجمه القرش
مسؤول مصري يقدم واجب العزاء لوالد السائح الروسي الذي هاجمه القرش
قدّم سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، اللواء محمد بنداري، "واجب العزاء ليوري فوبوف، والد السائح الروسي الذي تعرض لهجوم سمكة قرش قبل يومين". 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T17:28+0000
2023-06-11T17:28+0000
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "بنداري عرض على والد الراحل كافة سبل المساعدة، بعدما نقل له تعازي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر"، مؤكدا أن "هذه الحوادث نادرة الحدوث ولن تؤثر على العلاقة الروسية المصرية".وأضاف بنداري، أن "المحافظة قامت بعملية تفتيش للشواطئ، بدءا من الجونة شمالًا وحتى منطقة مكادي جنوبا، للتأكد من خلو منطقة السباحة من أي قروش أخرى، وأن هذه العملية تمت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من حماية الشواطئ والمحميات وغيرها".من جانبه، أكد والد السائح الروسي الراحل، أن "ما أصاب ابنه هو قضاء وقدر، ويحدث في جميع أنحاء العالم"، معربا عن رفضه لاستغلال الحادثة.وأعلنت القنصلية الروسية في مصر، الخميس الماضي، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.وكانت السلطات المصرية عثرت على سمكة القرش المفترسة التي هاجمت، مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.وأعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، فقد دعت القنصلية الروسية مواطنيها صيف العام الماضي إلى توخي الحذر في منتجع الغردقة السياحي وسهل حشيش، بعد مصرع سيدتين بهجوم أسماك القرش.
https://sputnikarabic.ae/20230609/مسؤول-أمريكي-كبير-يصافح-سمكة-قرش-بعد-مهاجمتها-مواطنا-روسيا-صورة--1077957080.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تحقق-في-حادث-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-قبالة-سواحل-الغردقة-فيديو-1077914955.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الأخبار, العالم العربي

مسؤول مصري يقدم واجب العزاء لوالد السائح الروسي الذي هاجمه القرش

17:28 GMT 11.06.2023
© Photo / pixabay/Schäferle سمكة قرش حوتي عملاقة تسبح بجانب غواص
سمكة قرش حوتي عملاقة تسبح بجانب غواص - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Photo / pixabay/Schäferle
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قدّم سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، اللواء محمد بنداري، "واجب العزاء ليوري فوبوف، والد السائح الروسي الذي تعرض لهجوم سمكة قرش قبل يومين".
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "بنداري عرض على والد الراحل كافة سبل المساعدة، بعدما نقل له تعازي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر"، مؤكدا أن "هذه الحوادث نادرة الحدوث ولن تؤثر على العلاقة الروسية المصرية".
وأضاف بنداري، أن "المحافظة قامت بعملية تفتيش للشواطئ، بدءا من الجونة شمالًا وحتى منطقة مكادي جنوبا، للتأكد من خلو منطقة السباحة من أي قروش أخرى، وأن هذه العملية تمت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من حماية الشواطئ والمحميات وغيرها".
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من جانبه، أكد والد السائح الروسي الراحل، أن "ما أصاب ابنه هو قضاء وقدر، ويحدث في جميع أنحاء العالم"، معربا عن رفضه لاستغلال الحادثة.
وأعلنت القنصلية الروسية في مصر، الخميس الماضي، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.
وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.
وكانت السلطات المصرية عثرت على سمكة القرش المفترسة التي هاجمت، مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.
زوجان يسبحان بجوار سمكة قرش رملي في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الخضيرة الساحلية شمال إسرائيل، في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
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وأعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.
يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، فقد دعت القنصلية الروسية مواطنيها صيف العام الماضي إلى توخي الحذر في منتجع الغردقة السياحي وسهل حشيش، بعد مصرع سيدتين بهجوم أسماك القرش.
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