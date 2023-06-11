https://sputnikarabic.ae/20230611/مسؤول-مصري-يقدم-واجب-العزاء-لوالد-السائح-الروسي-الذي-هاجمه-القرش-1078010793.html

مسؤول مصري يقدم واجب العزاء لوالد السائح الروسي الذي هاجمه القرش

مسؤول مصري يقدم واجب العزاء لوالد السائح الروسي الذي هاجمه القرش

قدّم سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، اللواء محمد بنداري، "واجب العزاء ليوري فوبوف، والد السائح الروسي الذي تعرض لهجوم سمكة قرش قبل يومين". 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T17:28+0000

2023-06-11T17:28+0000

2023-06-11T17:28+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار روسيا اليوم

روسيا

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0a/1062060150_0:233:2497:1638_1920x0_80_0_0_9ed82a8b17f06a839a0db9de8d5b8437.jpg

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "بنداري عرض على والد الراحل كافة سبل المساعدة، بعدما نقل له تعازي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر"، مؤكدا أن "هذه الحوادث نادرة الحدوث ولن تؤثر على العلاقة الروسية المصرية".وأضاف بنداري، أن "المحافظة قامت بعملية تفتيش للشواطئ، بدءا من الجونة شمالًا وحتى منطقة مكادي جنوبا، للتأكد من خلو منطقة السباحة من أي قروش أخرى، وأن هذه العملية تمت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من حماية الشواطئ والمحميات وغيرها".من جانبه، أكد والد السائح الروسي الراحل، أن "ما أصاب ابنه هو قضاء وقدر، ويحدث في جميع أنحاء العالم"، معربا عن رفضه لاستغلال الحادثة.وأعلنت القنصلية الروسية في مصر، الخميس الماضي، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.وكانت السلطات المصرية عثرت على سمكة القرش المفترسة التي هاجمت، مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.وأعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، فقد دعت القنصلية الروسية مواطنيها صيف العام الماضي إلى توخي الحذر في منتجع الغردقة السياحي وسهل حشيش، بعد مصرع سيدتين بهجوم أسماك القرش.

https://sputnikarabic.ae/20230609/مسؤول-أمريكي-كبير-يصافح-سمكة-قرش-بعد-مهاجمتها-مواطنا-روسيا-صورة--1077957080.html

https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تحقق-في-حادث-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-قبالة-سواحل-الغردقة-فيديو-1077914955.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الأخبار, العالم العربي