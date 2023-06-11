عربي
https://sputnikarabic.ae/20230611/مصر-إنقاذ-24-أجنبيا-ومصريا-في-حريق-لنش-سياحي-جنوبي-البحر-الأحمر-1077999877.html
مصر.. إنقاذ 24 أجنبيا ومصريا في حريق لنش سياحي جنوبي البحر الأحمر
مصر.. إنقاذ 24 أجنبيا ومصريا في حريق لنش سياحي جنوبي البحر الأحمر
اندلع حريق في أحد اللنشات السياحية بمنطقة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر المصرية، اليوم الأحد، وتم إنقاذ 24 شخصا وجار البحث عن 3 آخرين. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T13:01+0000
2023-06-11T13:01+0000
الأخبار
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102984/53/1029845349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75feb585df29d2c42e3474f1aea812f1.jpg
وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر تنبيها بنشوب حريق في لنش سياحي، يقل على متنه 27 شخصا، ما بين مصريين وأجانب، أثناء رحلة بحرية للغوص في البحر الأحمر، حيث تم إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا.وأكد البيان أنه إضافة إلى إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا، تم إنقاذ 14 فردا مصريا، هم طاقم اللنش والمرشدين، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 سائحين إنجليزي مفقودين.وأشار البينا أن الفحص المبدئي قد كشف عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات باللنش السياحي، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق.ومن ناحيته، أفاد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، بأن الحادث نشب بسبب حريق في اللنش المسمى "هريكين" أثناء قيامه برحلة سفاري في الفترة من 6-11 يونيو/حيزران الجاري، شمالي مدينة مرسى علم.وأشار إلى أنه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر لرفع درجة الاستعداد.
https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تحقق-في-حادث-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-قبالة-سواحل-الغردقة-فيديو-1077914955.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102984/53/1029845349_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_aae81fc568bdfd0f279978adf2d455ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
الأخبار, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر.. إنقاذ 24 أجنبيا ومصريا في حريق لنش سياحي جنوبي البحر الأحمر

13:01 GMT 11.06.2023
© Sputnik / يخت سياحي محترق في الغردقة بمصر، 8 فبراير/ شباط 2017
يخت سياحي محترق في الغردقة بمصر، 8 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik /
تابعنا عبرTelegram
اندلع حريق في أحد اللنشات السياحية بمنطقة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر المصرية، اليوم الأحد، وتم إنقاذ 24 شخصا وجار البحث عن 3 آخرين.
وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر تنبيها بنشوب حريق في لنش سياحي، يقل على متنه 27 شخصا، ما بين مصريين وأجانب، أثناء رحلة بحرية للغوص في البحر الأحمر، حيث تم إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا.
زوجان يسبحان بجوار سمكة قرش رملي في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الخضيرة الساحلية شمال إسرائيل، في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
مجتمع
مصر تحقق في حادث مصرع مواطن روسي إثر هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة... فيديو
8 يونيو, 17:53 GMT
وأكد البيان أنه إضافة إلى إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا، تم إنقاذ 14 فردا مصريا، هم طاقم اللنش والمرشدين، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 سائحين إنجليزي مفقودين.
وأشار البينا أن الفحص المبدئي قد كشف عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات باللنش السياحي، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق.
ومن ناحيته، أفاد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، بأن الحادث نشب بسبب حريق في اللنش المسمى "هريكين" أثناء قيامه برحلة سفاري في الفترة من 6-11 يونيو/حيزران الجاري، شمالي مدينة مرسى علم.
وأشار إلى أنه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر لرفع درجة الاستعداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала