https://sputnikarabic.ae/20230611/مصر-إنقاذ-24-أجنبيا-ومصريا-في-حريق-لنش-سياحي-جنوبي-البحر-الأحمر-1077999877.html
مصر.. إنقاذ 24 أجنبيا ومصريا في حريق لنش سياحي جنوبي البحر الأحمر
مصر.. إنقاذ 24 أجنبيا ومصريا في حريق لنش سياحي جنوبي البحر الأحمر
اندلع حريق في أحد اللنشات السياحية بمنطقة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر المصرية، اليوم الأحد، وتم إنقاذ 24 شخصا وجار البحث عن 3 آخرين. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T13:01+0000
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وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر تنبيها بنشوب حريق في لنش سياحي، يقل على متنه 27 شخصا، ما بين مصريين وأجانب، أثناء رحلة بحرية للغوص في البحر الأحمر، حيث تم إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا.وأكد البيان أنه إضافة إلى إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا، تم إنقاذ 14 فردا مصريا، هم طاقم اللنش والمرشدين، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 سائحين إنجليزي مفقودين.وأشار البينا أن الفحص المبدئي قد كشف عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات باللنش السياحي، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق.ومن ناحيته، أفاد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، بأن الحادث نشب بسبب حريق في اللنش المسمى "هريكين" أثناء قيامه برحلة سفاري في الفترة من 6-11 يونيو/حيزران الجاري، شمالي مدينة مرسى علم.وأشار إلى أنه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر لرفع درجة الاستعداد.
https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تحقق-في-حادث-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-قبالة-سواحل-الغردقة-فيديو-1077914955.html
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الأخبار, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
الأخبار, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
مصر.. إنقاذ 24 أجنبيا ومصريا في حريق لنش سياحي جنوبي البحر الأحمر
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اندلع حريق في أحد اللنشات السياحية بمنطقة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر المصرية، اليوم الأحد، وتم إنقاذ 24 شخصا وجار البحث عن 3 آخرين.
وفي بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر تنبيها بنشوب حريق في لنش سياحي، يقل على متنه 27 شخصا، ما بين مصريين وأجانب، أثناء رحلة بحرية للغوص في البحر الأحمر،
حيث تم إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا.
وأكد البيان أنه إضافة إلى إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا، تم إنقاذ 14 فردا مصريا، هم طاقم اللنش والمرشدين، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 سائحين إنجليزي مفقودين.
وأشار البينا أن الفحص المبدئي قد كشف عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات باللنش السياحي
، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق.
ومن ناحيته، أفاد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، بأن الحادث نشب بسبب حريق في اللنش المسمى "هريكين" أثناء قيامه برحلة سفاري في الفترة من 6-11 يونيو/حيزران الجاري، شمالي مدينة مرسى علم.
وأشار إلى أنه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر لرفع درجة الاستعداد.