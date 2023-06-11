https://sputnikarabic.ae/20230611/مقتل-شخص-وإصابة-3-في-حادث-إطلاق-نار-في-السويد-1077990016.html
مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار في السويد
مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار في السويد
قتل شخص، بينما أصيب 3 آخرون بالرصاص، إثر حادث إطلاق نار في السويد، مساء أمس السبت. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T06:29+0000
2023-06-11T06:29+0000
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وأفادت الشرطة السويدية، بأن الحادث وقع بالقرب من ضاحية فارستا الواقعة في جنوب ستوكهولم.وقالت في بيان صحفي إنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على شخصين على صلة بالحادث، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.ومع حادث السبت، يرتفع عدد القتلى والجرحى في حوادث إطلاق النار في منطقة ستوكهولم، إلى 7 أشخاص، في أقل من 24 ساعة.ووفقا للإحصاءات التي جمعتها الشرطة السويدية، فقد قُتل 18 شخصا، وأصيب 41 آخرون، في 144 حادث إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال هذه الفترة في منطقة ستوكهولم.وفي العام الماضي، أسفرت حوادث إطلاق النار في السويد عن مقتل 62 شخصا، ما يجعل عام 2022 أسوأ عام على الإطلاق منذ عام 2016، وارتبطت الغالبية العظمى من حوادث إطلاق النار بالعصابات، وفقا للشرطة السويدية.
https://sputnikarabic.ae/20220819/إعلام-إطلاق-نار-في-مركز-تجاري-بالسويد-وأنباء-عن-إصابة-شخصين-1066642070.html
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السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار في السويد
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قتل شخص، بينما أصيب 3 آخرون بالرصاص، إثر حادث إطلاق نار في السويد، مساء أمس السبت.
وأفادت الشرطة السويدية، بأن الحادث وقع بالقرب من ضاحية فارستا الواقعة في جنوب ستوكهولم.
وقالت في بيان صحفي إنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على شخصين على صلة بالحادث، وفقا لصحيفة
"تشاينا ديلي" الصينية.
ومع حادث السبت، يرتفع عدد القتلى والجرحى في حوادث إطلاق النار في منطقة ستوكهولم،
إلى 7 أشخاص، في أقل من 24 ساعة.
ووفقا للإحصاءات التي جمعتها الشرطة السويدية
، فقد قُتل 18 شخصا، وأصيب 41 آخرون، في 144 حادث إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال هذه الفترة في منطقة ستوكهولم.
وفي العام الماضي، أسفرت حوادث إطلاق النار في السويد عن مقتل 62 شخصا، ما يجعل عام 2022 أسوأ عام على الإطلاق منذ عام 2016، وارتبطت الغالبية العظمى من حوادث إطلاق النار بالعصابات، وفقا للشرطة السويدية.