https://sputnikarabic.ae/20230611/مقتل-مدني-وإصابة-آخرين-بعملية-إنزال-جوي-أمريكي-بريف-الحسكة-شمال-شرقي-سوريا-1077993313.html
مقتل مدني وإصابة آخرين بعملية إنزال جوي أمريكي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا
مقتل مدني وإصابة آخرين بعملية إنزال جوي أمريكي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا
قتل مدني وأصيب آخرون خلال عملية إنزال جوي للقوات الأمريكية، اليوم الأحد، في ريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T10:05+0000
2023-06-11T10:05+0000
2023-06-11T10:05+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة، بمساندة مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية صلهام جنوب شرق الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي بمحاذاة الحدود السورية العراقية، رافقها إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها".وينتشر في سوريا حالياً 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تضم أكثر من 2000 جندي أمريكي، بذريعة دعم ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومنع عودة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) مجدداً.وتوجد القوات الأمريكية في المنطقة الممّتدّة شرق نهر الفرات من جنوب شرقي سوريا بالقرب من معبر التّنف الحدوديّ الشمالي الشرقي بالقرب من حقول رميلان النّفطيّة، وتتوزّع في الحسكة ودير الزّور، ما جعل هذه القواعد أشبه بالطّوق الذّي يُحيط بمنابع النّفط والغاز السّوريّ الموجودة شرق نهر الفرات، وهو ما يُمثّل غالبية الثّروة الباطنيّة لسوريا.وأهم هذه القواعد قاعدة رميلان، التي تعد أولى النقاط الأمريكية في سوريا، وهي مطار زراعي يقع بالقرب من قرية أبو حجر، جنوب شرق مدينة رميلان النفطية، الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي وفيها نحو 500 عنصر.
https://sputnikarabic.ae/20230610/مسيرة-تركية-تحيد-مجموعة-من-قسد-بينهم-قيادي-أجنبي-شمالي-سوريا-1077984668.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مقتل مدني وإصابة آخرين بعملية إنزال جوي أمريكي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا
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قتل مدني وأصيب آخرون خلال عملية إنزال جوي للقوات الأمريكية، اليوم الأحد، في ريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة، بمساندة مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية صلهام جنوب شرق الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي بمحاذاة الحدود السورية العراقية، رافقها إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها".
وأضافت "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحي "قسد" طوقوا القرية، وفتحوا النار على الأهالي الذين حاولوا مغادرة القرية خوفاً على حياتهم، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين".
وينتشر في سوريا حالياً 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تضم أكثر من 2000 جندي أمريكي، بذريعة دعم ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومنع عودة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) مجدداً.
وتوجد القوات الأمريكية في المنطقة الممّتدّة شرق نهر الفرات من جنوب شرقي سوريا بالقرب من معبر التّنف الحدوديّ الشمالي الشرقي بالقرب من حقول رميلان النّفطيّة، وتتوزّع في الحسكة ودير الزّور، ما جعل هذه القواعد أشبه بالطّوق الذّي يُحيط بمنابع النّفط والغاز السّوريّ الموجودة شرق نهر الفرات، وهو ما يُمثّل غالبية الثّروة الباطنيّة لسوريا.
وأهم هذه القواعد قاعدة رميلان، التي تعد أولى النقاط الأمريكية في سوريا، وهي مطار زراعي يقع بالقرب من قرية أبو حجر، جنوب شرق مدينة رميلان النفطية، الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي وفيها نحو 500 عنصر.