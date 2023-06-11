https://sputnikarabic.ae/20230611/وزيرا-خارجية-قطر-وإيران-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-وعددا-من-القضايا-الإقليمية-والدولية-1078003445.html

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفيا، اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا... 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T14:34+0000

2023-06-11T14:34+0000

2023-06-11T14:34+0000

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وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، مشيرة أنه جرى خلال الاتصال، "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية".وكانت وزارة الخارجية القطرية، دعت إلى "انفتاح الأطراف في ضفتي الخليج (دول مجلس التعاون وإيران) على حوار بناء بهدف نزع فتيل التوتر، وإعلاء مصلحة شعوب ومصالح المنطقة الاستراتيجية، وتشكيل آليات بنّاءة للحوار".وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العربي – الإيراني في دورته الثانية، الذي تستضيفه الدوحة، إن "دولة قطر ما زالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مثلى لحلْحلة كافة المسائل بين الدول، ولتقريب وجهات النظر وتوفير منصة موثوقة لكافة الأطراف الدولية".وطالب الخليفي، "بتشكيل آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع مراعاة المشاغل المشروعة".وكان رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، قال في مارس/ آذار الماضي، إن الحرب مع إيران ليست في مصلحة دول الخليج، داعيا إلى حوار صريح للتوصل إلى حل يكون "إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن أيضا للتجارة والاقتصاد".جاء ذلك في مقابلة صحفية ردا على سؤال حول قلق العديد من الدول العربية من إيران، خاصة المملكة العربية السعودية.وأضاف بن جاسم، "أول مخاوفي ليست إيران، بل نحن في المنطقة والطريقة التي نتصرف بها، أعني القادة فأنا لست واحدًا منهم، أعتقد إذا استطعنا التحكم في سعادتنا وإحباطنا وغضبنا، ونقول حسنا سنعمل، لدينا بعض الخلافات مع هذه الدولة أو تلك، ولكن هذا الخلاف يجب مناقشته بطريقة متحضرة".وتابع: "إذا كان أمامنا تحديات وإذا اتفقنا على أن إيران هي عدونا الأول فكيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ هل سنتعامل معه عن طريق مفاوضات مباشرة أو حرب؟ لا أحد يريد الحرب لأنها ليست في مصلحتنا".وأوضح: "المشكلة أن هذا القرار ليس في يدنا لأننا لسنا في وضع حاليًا كما قلت عن دول مجلس التعاون الخليجي أن تأخذ زمام القيادة لمنطقتنا وتقول حسنا لدينا مشكلات مع إيران فلنجلس معهم ونناقشها بالتفاصيل بصراحة ونتوصل إلى حل، لأنني أعتقد أننا يجب أن نعيش في منطقة الخليج في انسجام بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي".ورأى رئيس وزراء قطر الأسبق أنه "إذا تمكنت دول الخليج من فعل ذلك فسيكون إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن أيضا للتجارة والأعمال والاقتصاد".واستطرد: "لديهم (في إيران) أكثر من 100 مليون شخص، والعراق لديهم 40 مليون شخص ونحن (دول الخليج) لدينا نحو 50 مليون شخص. نحن نتحدث عن 200 أو 250 مليون شخص في دول غنية بالنفط، تخيل ما يمكنهم فعله".

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