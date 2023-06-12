https://sputnikarabic.ae/20230612/أطنان-من-الأسماك-النافقة-تطفو-على-سواحل-خليج-تكساس-فيديو-1078026595.html
أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سواحل خليج تكساس... فيديو
أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سواحل خليج تكساس... فيديو
سارع مسؤولو تكساس للاستجابة لطفو آلاف الأسماك الميتة التي جرفتها المياه على طول ساحل الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:10+0000
2023-06-12T12:10+0000
2023-06-12T12:19+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103770/54/1037705456_0:116:1921:1196_1920x0_80_0_0_9f953c66d1e1c53498099a91d877bba8.jpg
جهود التنظيف في شاطئ كوينتانا في مقاطعة برازوريا جارية منذ بدء الحدث يوم الجمعة، عندما بلغت درجة الحرارة هناك 92 درجة فهرنهايت.حدد المحققون أن موت الأسماك كان "ناتجًا عن انخفاض نسبة الأكسجين الذائب"، وفقًا لبيان صادر عن فريق تكساس باركس أند وايلد لايف كيلز آند سبيلز المتضمن في منشور على فيسبوك من منتزه مقاطعة كوينتانا بيتش.قالت كاتي سانت كلير، مديرة منشأة الحياة البحرية في جامعة تكساس إيه آند إم في جالفستون، إن مياه ساحل الخليج التي ترتفع درجة حرارتها بسبب تغير المناخ ربما كانت عاملاً مساهماً في نفوق الأسماك، وفقا لموقع "أكسيوس".وقالت سانت كلير، يوم الأحد: "نظرًا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا قد يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو الساحلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103770/54/1037705456_105:0:1810:1279_1920x0_80_0_0_161c75bd75ecc8d05b89429f39b7b73d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سواحل خليج تكساس... فيديو
12:10 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 12.06.2023) تابعنا عبر
سارع مسؤولو تكساس للاستجابة لطفو آلاف الأسماك الميتة التي جرفتها المياه على طول ساحل الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع.
جهود التنظيف في شاطئ كوينتانا في مقاطعة برازوريا جارية منذ بدء الحدث يوم الجمعة، عندما بلغت درجة الحرارة هناك 92 درجة فهرنهايت.
حدد المحققون أن موت الأسماك كان "ناتجًا عن انخفاض نسبة الأكسجين الذائب"، وفقًا لبيان صادر عن فريق تكساس باركس أند وايلد لايف كيلز آند سبيلز المتضمن في منشور على فيسبوك من منتزه مقاطعة كوينتانا بيتش.
قالت كاتي سانت كلير، مديرة منشأة الحياة البحرية في جامعة تكساس إيه آند إم في جالفستون، إن مياه ساحل الخليج التي ترتفع درجة حرارتها بسبب تغير المناخ ربما كانت عاملاً مساهماً في نفوق الأسماك
، وفقا لموقع "أكسيوس".
وقالت سانت كلير، يوم الأحد: "نظرًا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا قد يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو الساحلية.