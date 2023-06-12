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https://sputnikarabic.ae/20230612/أطنان-من-الأسماك-النافقة-تطفو-على-سواحل-خليج-تكساس-فيديو-1078026595.html
أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سواحل خليج تكساس... فيديو
أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سواحل خليج تكساس... فيديو
سارع مسؤولو تكساس للاستجابة لطفو آلاف الأسماك الميتة التي جرفتها المياه على طول ساحل الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:10+0000
2023-06-12T12:19+0000
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جهود التنظيف في شاطئ كوينتانا في مقاطعة برازوريا جارية منذ بدء الحدث يوم الجمعة، عندما بلغت درجة الحرارة هناك 92 درجة فهرنهايت.حدد المحققون أن موت الأسماك كان "ناتجًا عن انخفاض نسبة الأكسجين الذائب"، وفقًا لبيان صادر عن فريق تكساس باركس أند وايلد لايف كيلز آند سبيلز المتضمن في منشور على فيسبوك من منتزه مقاطعة كوينتانا بيتش.قالت كاتي سانت كلير، مديرة منشأة الحياة البحرية في جامعة تكساس إيه آند إم في جالفستون، إن مياه ساحل الخليج التي ترتفع درجة حرارتها بسبب تغير المناخ ربما كانت عاملاً مساهماً في نفوق الأسماك، وفقا لموقع "أكسيوس".وقالت سانت كلير، يوم الأحد: "نظرًا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا قد يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو الساحلية.
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منوعات
منوعات

أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سواحل خليج تكساس... فيديو

12:10 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 12.06.2023)
© Photo / CC0 / عمق البحر سمك
عمق البحر سمك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Photo / CC0 /
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سارع مسؤولو تكساس للاستجابة لطفو آلاف الأسماك الميتة التي جرفتها المياه على طول ساحل الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع.
جهود التنظيف في شاطئ كوينتانا في مقاطعة برازوريا جارية منذ بدء الحدث يوم الجمعة، عندما بلغت درجة الحرارة هناك 92 درجة فهرنهايت.
حدد المحققون أن موت الأسماك كان "ناتجًا عن انخفاض نسبة الأكسجين الذائب"، وفقًا لبيان صادر عن فريق تكساس باركس أند وايلد لايف كيلز آند سبيلز المتضمن في منشور على فيسبوك من منتزه مقاطعة كوينتانا بيتش.
قالت كاتي سانت كلير، مديرة منشأة الحياة البحرية في جامعة تكساس إيه آند إم في جالفستون، إن مياه ساحل الخليج التي ترتفع درجة حرارتها بسبب تغير المناخ ربما كانت عاملاً مساهماً في نفوق الأسماك، وفقا لموقع "أكسيوس".
وقالت سانت كلير، يوم الأحد: "نظرًا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا قد يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو الساحلية.
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