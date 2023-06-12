https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعلن-عن-مقتل-العشرات-من-جنودها--1078028191.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها
أعلن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خسرت "عشرات" من الجنود وكمية كبيرة من المعدات خلال الهجوم على محور زابوروجيه. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:53+0000
2023-06-12T12:53+0000
2023-06-12T12:53+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال المصدر لوسائل إعلام: "تتقدم الهجمات الأمامية على محور أوريخوفو- توكماك، بشدة، وتعاني أوكرانيا من خسائر كبيرة في المركبات المدرعة والقوى العاملة. وسقط أكثر من عشرات الجنود.كما أفاد مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن التحصينات والحرب الإلكترونية للقوات الروسية تسبب صعوبات للقوات الأوكرانية.وأوضحت صحيفة "إكونوميست"، أن للطبيعة أيضًا تأثير معين على مسار الهجوم. وبحسب التوقعات، ستمطر معظم أيام الأسبوع، الأمر الذي سيشكل عقبة إضافية أمام القوات الأوكرانية.وفقًا لمصدر استخباري، فإن تصرفات كييف تعتمد على الظروف المصاحبة. وأضاف: "نحن بحاجة إلى الإسراع ولكن ببطء".
https://sputnikarabic.ae/20230612/القوات-الروسية-تقود-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078027196.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها
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أعلن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خسرت "عشرات" من الجنود وكمية كبيرة من المعدات خلال الهجوم على محور زابوروجيه.
وقال المصدر لوسائل إعلام: "تتقدم الهجمات الأمامية على محور أوريخوفو- توكماك، بشدة، وتعاني أوكرانيا من خسائر كبيرة في المركبات المدرعة والقوى العاملة. وسقط أكثر من عشرات الجنود.
كما أفاد مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن التحصينات والحرب الإلكترونية للقوات الروسية تسبب صعوبات للقوات الأوكرانية.
وأوضحت صحيفة "إكونوميست"، أن للطبيعة أيضًا تأثير معين على مسار الهجوم. وبحسب التوقعات، ستمطر معظم أيام الأسبوع، الأمر الذي سيشكل عقبة إضافية أمام القوات الأوكرانية.
وفقًا لمصدر استخباري، فإن تصرفات كييف تعتمد على الظروف المصاحبة
. وأضاف: "نحن بحاجة إلى الإسراع ولكن ببطء".