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https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعلن-عن-مقتل-العشرات-من-جنودها--1078028191.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها
أعلن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خسرت "عشرات" من الجنود وكمية كبيرة من المعدات خلال الهجوم على محور زابوروجيه. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:53+0000
2023-06-12T12:53+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال المصدر لوسائل إعلام: "تتقدم الهجمات الأمامية على محور أوريخوفو- توكماك، بشدة، وتعاني أوكرانيا من خسائر كبيرة في المركبات المدرعة والقوى العاملة. وسقط أكثر من عشرات الجنود.كما أفاد مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن التحصينات والحرب الإلكترونية للقوات الروسية تسبب صعوبات للقوات الأوكرانية.وأوضحت صحيفة "إكونوميست"، أن للطبيعة أيضًا تأثير معين على مسار الهجوم. وبحسب التوقعات، ستمطر معظم أيام الأسبوع، الأمر الذي سيشكل عقبة إضافية أمام القوات الأوكرانية.وفقًا لمصدر استخباري، فإن تصرفات كييف تعتمد على الظروف المصاحبة. وأضاف: "نحن بحاجة إلى الإسراع ولكن ببطء".
https://sputnikarabic.ae/20230612/القوات-الروسية-تقود-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078027196.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها

12:53 GMT 12.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خسرت "عشرات" من الجنود وكمية كبيرة من المعدات خلال الهجوم على محور زابوروجيه.
وقال المصدر لوسائل إعلام: "تتقدم الهجمات الأمامية على محور أوريخوفو- توكماك، بشدة، وتعاني أوكرانيا من خسائر كبيرة في المركبات المدرعة والقوى العاملة. وسقط أكثر من عشرات الجنود.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
القوات الروسية تقود هجوما مضادا في زابوروجيه
12:32 GMT
كما أفاد مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن التحصينات والحرب الإلكترونية للقوات الروسية تسبب صعوبات للقوات الأوكرانية.
وأوضحت صحيفة "إكونوميست"، أن للطبيعة أيضًا تأثير معين على مسار الهجوم. وبحسب التوقعات، ستمطر معظم أيام الأسبوع، الأمر الذي سيشكل عقبة إضافية أمام القوات الأوكرانية.
وفقًا لمصدر استخباري، فإن تصرفات كييف تعتمد على الظروف المصاحبة. وأضاف: "نحن بحاجة إلى الإسراع ولكن ببطء".
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