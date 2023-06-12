https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-تركي-أردوغان-وبايدن-قد-يعقدان-محادثات-على-هامش-قمة-الناتو-الشهر-المقبل-1078017808.html
إعلام تركي: أردوغان وبايدن قد يعقدان محادثات على هامش قمة الناتو الشهر المقبل
إعلام تركي: أردوغان وبايدن قد يعقدان محادثات على هامش قمة الناتو الشهر المقبل
قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الأمريكي جو بايدن قد يعقدان محادثات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الشهر... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T07:48+0000
2023-06-12T07:48+0000
2023-06-12T07:48+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وأشارت صحيفة "ملليت" التركية، نقلاً عن مصادر سياسية لم تسمها، إلى أن أردوغان قد يلتقي بايدن على هامش قمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في الفترة ما بين 11 إلى 12 تموز/يوليو المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن قد يهاتف أردوغان قريبًا في أعقاب لقائه بالأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.واللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين كان على هامش قمة العشرين التي عُقدت في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجرى بعيدا عن الكاميرات ووسائل الإعلام.وفي 19 مايو/أيار الماضي، رد الرئيس التركي على اتهامات سابقة وجهها له بايدن ووصفه خلالها بـ "المستبد".وقال أردوغان في مقابلة إعلامية "هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى، أن يكون دكتاتورا؟"، مضيفا "أي نوع من الدكتاتورية هذه؟ حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان بـ322 نائبا والشخص الذي يرأسه يحل أولا ويتجه إلى جولة ثانية؟".وفي 28 مايو الماضي هنأ الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي نظيره التركي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الشهر ذاته، على 52.16 في المئة من الأصوات، مقابل 47.84 في المئة لمرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو، وفق وكالة "الأناضول".
https://sputnikarabic.ae/20221115/1070206710.html
https://sputnikarabic.ae/20230528/بايدن-وسوناك-يهنئان-أردوغان-بعد-فوزه-بالانتخابات-الرئاسية-التركية-1077528485.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام تركي: أردوغان وبايدن قد يعقدان محادثات على هامش قمة الناتو الشهر المقبل
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قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الأمريكي جو بايدن قد يعقدان محادثات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الشهر المقبل.
أنقرة - سبوتنيك
. وأشارت صحيفة "ملليت" التركية، نقلاً عن مصادر سياسية لم تسمها، إلى أن أردوغان قد يلتقي بايدن على هامش قمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في الفترة ما بين 11 إلى 12 تموز/يوليو المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن قد يهاتف أردوغان قريبًا في أعقاب لقائه بالأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.
15 نوفمبر 2022, 14:49 GMT
واللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين كان على هامش قمة العشرين
التي عُقدت في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجرى بعيدا عن الكاميرات ووسائل الإعلام.
وفي 19 مايو/أيار الماضي، رد الرئيس التركي على اتهامات سابقة وجهها له بايدن ووصفه خلالها بـ "المستبد".
وقال أردوغان في مقابلة إعلامية "هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى، أن يكون دكتاتورا؟"، مضيفا "أي نوع من الدكتاتورية هذه؟ حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان بـ322 نائبا والشخص الذي يرأسه يحل أولا ويتجه إلى جولة ثانية؟".
وفي 28 مايو الماضي هنأ الرئيس الأمريكي
في اتصال هاتفي نظيره التركي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الشهر ذاته، على 52.16 في المئة من الأصوات، مقابل 47.84 في المئة لمرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو، وفق وكالة "الأناضول".