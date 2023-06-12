https://sputnikarabic.ae/20230612/إيران-تلمح-بإبرام-صفقة-تبادل-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1078022953.html

إيران تلمح بإبرام صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

إيران تلمح بإبرام صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بإمكانية إبرام صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T09:45+0000

2023-06-12T09:45+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني، قوله: "يمكن حدوث تبادل للسجناء مع واشنطن قريبا حال أثبتت الولايات المتحدة حسن النية"، مشيرًا إلى أن إيران "لم تغادر طاولة المفاوضات النووية وأبدينا دائما استعدادنا الجاد للحوار".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده "ستواصل العمل للتوصل إلى اتفاق يحمي مصالح إيران وشعبها ويراعي خطوطها الحمراء".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن هناك تقديرات كبيرة ومتزايدة تفيد بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، رغم تطمينات أمريكية بأن الاتفاق لن يضرر بإسرائيل، ولا داعي للقلق من هذا الاتفاق بالنسبة لتل أبيب.وأكدت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، سيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن، في دولة أوروبية، يوم الخميس المقبل، على خلفية هذا القلق الذي ينتاب الساحتين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين، رغم التطمينات الأمريكية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجانب الأمريكي يجري مباحثات غير مباشرة أو عبر وسطاء مع نظيره الإيراني عبر دولتين خليجتين، وهما سلطنة عمان وقطر، وأن واشنطن قررت استبدال المسؤول عن الاتصالات مع إيران من روب مالي إلى بريت ماكغورك، إذ يعد الأخير أحد المقربين من مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تريد اتفاقا طويلا وقويا وألا يتعلق بالملف النووي فحسب، بل يناقش قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى ومحاولات التوصل إلى تفاهمات هادئة في جميع المجالات، في وقت يرى الإسرائيليون أن الجانب الإيراني لن يوافق على ذلك لأن الاتفاق الحالي من المفترض أن ينتهي في أجزائه الرئيسية بحلول عام 2025.

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