https://sputnikarabic.ae/20230612/اكتشاف-سمكة-يمكنها-عض-الناس-قبالة-سواحل-فنلندا-1078028587.html
اكتشاف سمكة يمكنها عض الناس قبالة سواحل فنلندا
اكتشاف سمكة يمكنها عض الناس قبالة سواحل فنلندا
تم العثور على نوع من الأسماك الغازية في بحر البلطيق، سمكة الفرخ الشمسي (Centrarchus macropterus)، القادرة على عض الناس، في بحر البلطيق، قبالة سواحل فنلندا،... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T13:26+0000
2023-06-12T13:26+0000
2023-06-12T13:26+0000
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قال يوخا أوجاهارجو، المتحدث باسم جمعية الصيادين المستقلين الفنلندية، في تعليق للاذاعة: "الفرخ الشمسي، الذي ظهر أيضًا في منطقة توركو، غازي. الفرخ الشمسي يصنع ثقوبًا للتكاثر، ويحميها بقوة. إذا سبحت عن طريق الخطأ بالقرب من أرض التفريخ، فسوف يعضك الفرخ بالتأكيد. لحسن الحظ، "ليس لديه أسنان كبيرة".أشارت ممثلة معهد الموارد الطبيعية في فنلندا سانا كونينغاس إلى أن الأسماك الغازية تم إدخالها إلى جنوب غرب فنلندا عن قصد، وطلبت من سكان البلاد الإبلاغ عن جميع حالات "الغرباء" التي يتم العثور عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230612/أطنان-من-الأسماك-النافقة-تطفو-على-سواحل-خليج-تكساس-فيديو-1078026595.html
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منوعات
اكتشاف سمكة يمكنها عض الناس قبالة سواحل فنلندا
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تم العثور على نوع من الأسماك الغازية في بحر البلطيق، سمكة الفرخ الشمسي (Centrarchus macropterus)، القادرة على عض الناس، في بحر البلطيق، قبالة سواحل فنلندا، حسبما ذكرت الإذاعة العامة "YLE"، اليوم الاثنين.
قال يوخا أوجاهارجو، المتحدث باسم جمعية الصيادين المستقلين الفنلندية، في تعليق للاذاعة: "الفرخ الشمسي، الذي ظهر أيضًا في منطقة توركو، غازي. الفرخ الشمسي يصنع ثقوبًا للتكاثر، ويحميها بقوة. إذا سبحت عن طريق الخطأ بالقرب من أرض التفريخ، فسوف يعضك الفرخ بالتأكيد. لحسن الحظ، "ليس لديه أسنان كبيرة".
أشارت ممثلة معهد الموارد الطبيعية في فنلندا سانا كونينغاس إلى أن الأسماك الغازية
تم إدخالها إلى جنوب غرب فنلندا عن قصد، وطلبت من سكان البلاد الإبلاغ عن جميع حالات "الغرباء" التي يتم العثور عليها.