https://sputnikarabic.ae/20230612/الأسد-وكبير-مساعدي-وزير-الخارجية-الإيراني-يستعرضان-علاقات-التعاون-بين-البلدين-1078027660.html
الأسد وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يستعرضان علاقات التعاون بين البلدين
الأسد وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يستعرضان علاقات التعاون بين البلدين
استعرض الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، علاقات التعاون بين البلدين، والرؤية المشتركة في ظل... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:42+0000
2023-06-12T12:42+0000
2023-06-12T12:42+0000
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دمشق- سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفادت به الرئاسة السورية في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب البيان: "بحث الرئيس الأسد وأصغر خاجي مواضيع ثنائية تهم البلدين، إضافة للتعاون والتشاور إقليمياً ودولياً والرؤية المشتركة في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة".وأكد الرئيس السوري "على أهمية التنسيق في المرحلة القادمة وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات "الرباعية" ومسار أستانا، وضرورة وضع استراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني".بدوره، أكد خاجي، وفق البيان، على "صوابية الرؤية السورية بخصوص مختلف الملفات التي يتم التفاوض بشأنها".وأعرب المسؤول الإيراني عن ارتياح بلاده "للتطورات التي تشهدها العلاقات الخارجية السورية على الصعيد العربي، خاصة وأن هذه المرحلة الجديدة ما كانت لتحصل لولا صمود سوريا وتضحيات شعبها في مواجهة الإرهاب".
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الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بشار الأسد, إيران, أخبار إيران
الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بشار الأسد, إيران, أخبار إيران
الأسد وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يستعرضان علاقات التعاون بين البلدين
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استعرض الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، علاقات التعاون بين البلدين، والرؤية المشتركة في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة.
دمشق- سبوتنيك
. جاء ذلك وفق ما أفادت به الرئاسة السورية في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب البيان: "بحث الرئيس الأسد وأصغر خاجي مواضيع ثنائية تهم البلدين، إضافة للتعاون والتشاور إقليمياً ودولياً والرؤية المشتركة في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة".
وأكد الرئيس السوري
"على أهمية التنسيق في المرحلة القادمة وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات "الرباعية" ومسار أستانا، وضرورة وضع استراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني".
بدوره، أكد خاجي، وفق البيان، على "صوابية الرؤية السورية بخصوص مختلف الملفات التي يتم التفاوض بشأنها".
وأعرب المسؤول الإيراني عن ارتياح بلاده "للتطورات التي تشهدها العلاقات الخارجية السورية على الصعيد العربي
، خاصة وأن هذه المرحلة الجديدة ما كانت لتحصل لولا صمود سوريا وتضحيات شعبها في مواجهة الإرهاب".