https://sputnikarabic.ae/20230612/الاتحاد-الأوروبي-يتوقع-موعد-بدء-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1078031556.html
الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا قد يكون عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T14:46+0000
2023-06-12T14:46+0000
2023-06-12T14:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55cc87928298d52ef74e7b853c689dab.jpg
وذكر بوريل في حديث لإذاعة "أونداكيرو" الإسبانية، أنه يتوقع أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ولا ينبغي لنا انتظار بدء محادثات سلام بين موسكو وكييف قبل ذلك".وصرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، يوم أمس الأحد، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشلين-لا-يمكن-التحدث-الآن-عن-السلام-يجب-إطاحة-نظام-أوكرانيا-1077923749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c75877cc6fd498778cadff91227061d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
تابعنا عبر
صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا قد يكون عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وذكر بوريل في حديث لإذاعة "أونداكيرو" الإسبانية، أنه يتوقع أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ولا ينبغي لنا انتظار بدء محادثات سلام بين موسكو وكييف قبل ذلك".
وأشار إلى أنه لم يتلق أي معلومات حول وجود اتصالات دبلوماسية بين الكرملين والحكومة الأوكرانية.
وصرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك
، يوم أمس الأحد، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.
وكتب بودولاك على صفحته في "تويتر": "أي عملية تفاوض مع روسيا مستحيلة لا توجد "أسباب" إندونيسية أو برازيلية أو أفريقية لذلك على الإطلاق".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.