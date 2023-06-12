https://sputnikarabic.ae/20230612/الاتحاد-الأوروبي-يتوقع-موعد-بدء-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1078031556.html

الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا قد يكون عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T14:46+0000

2023-06-12T14:46+0000

2023-06-12T14:46+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وذكر بوريل في حديث لإذاعة "أونداكيرو" الإسبانية، أنه يتوقع أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ولا ينبغي لنا انتظار بدء محادثات سلام بين موسكو وكييف قبل ذلك".وصرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، يوم أمس الأحد، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.

https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشلين-لا-يمكن-التحدث-الآن-عن-السلام-يجب-إطاحة-نظام-أوكرانيا-1077923749.html

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