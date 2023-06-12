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https://sputnikarabic.ae/20230612/الجيش-الأوكراني-يدمر-دباباتين-ليوبارد-1078015946.html
الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"
الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"
أفاد الصحفي العسكري الروسي، ألكسندر سلادكوف، بأن الجيش الأوكراني دمر دون قصد دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد 2". 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T04:53+0000
2023-06-12T05:04+0000
رصد عسكري
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ووقع الحادث، بحسب المراسل العسكري، في 9 يونيو/ حزيران، عندما بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في شن هجمات مكثفة بمركبات مدرعة على خط التماس.وكتب ألكسندر سلادكوف على "تلغرام": "أطلق جندي أوكراني النار بغير قصد من مدفع دبابة قياسي، أثناء حركة فرقة دبابات ليوبارد. دمرت قذيفة من عيار 120 ملم ليوبارد وهي تتحرك للأمام وألحقت أضرارًا كبيرة بالدبابة الألمانية التالية".تجدر الإشارة إلى أنه منذ 7 يونيو، دمر الجنود والضباط الروس عدة عشرات من المركبات المدرعة الأوكرانية على محور زابوروجيه، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في 10 يونيو/ حزيران، فقدت الوحدات الأوكرانية تسع دبابات، أثناء هجوم شنته مروحيات قتالية روسية من طراز "كا-52"، بما في ذلك ليوبارد 2، وعربة قتال مشاة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"

04:53 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 12.06.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أفاد الصحفي العسكري الروسي، ألكسندر سلادكوف، بأن الجيش الأوكراني دمر دون قصد دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد 2".
ووقع الحادث، بحسب المراسل العسكري، في 9 يونيو/ حزيران، عندما بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في شن هجمات مكثفة بمركبات مدرعة على خط التماس.
وكتب ألكسندر سلادكوف على "تلغرام": "أطلق جندي أوكراني النار بغير قصد من مدفع دبابة قياسي، أثناء حركة فرقة دبابات ليوبارد. دمرت قذيفة من عيار 120 ملم ليوبارد وهي تتحرك للأمام وألحقت أضرارًا كبيرة بالدبابة الألمانية التالية".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 7 يونيو، دمر الجنود والضباط الروس عدة عشرات من المركبات المدرعة الأوكرانية على محور زابوروجيه، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في 10 يونيو/ حزيران، فقدت الوحدات الأوكرانية تسع دبابات، أثناء هجوم شنته مروحيات قتالية روسية من طراز "كا-52"، بما في ذلك ليوبارد 2، وعربة قتال مشاة.
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