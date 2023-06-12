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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الجيش-الروسي-يستخدم-طائرة-الواقع-الافتراضي-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078017703.html
الجيش الروسي يستخدم طائرة "الواقع الافتراضي" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
الجيش الروسي يستخدم طائرة "الواقع الافتراضي" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
استخدم الجيش الروسي الطائرات المسيرة التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي "FPV" لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ونشرت وزارة الدفاع... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T07:46+0000
2023-06-12T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة إن "وحدات القوات المسلحة الروسية اكتشفت مواقع لمسلحي القوات الأوكرانية في تحصينات طويلة المدى مجهزة على محور جنوب دونيتسك".وأضافت الوزارة أن معقل الجنود الأوكرانيين دمر بضربة دقيقة بطائرات مسيرة.ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو لاستخدام طائرات الواقع الافتراضي "FPV" على محور زابوروجيه، حيث نجح المقاتلون الروس في تدمير نقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة.تُظهر اللقطات طائرة الواقع الافتراضي المسيرة وهي تشير إلى الهدف، وتضرب تحصينات العدو، وتراقب طائرة مسيرة أخرى نتائج الضربة.يذكر أن طائرات "FPV"، يتم توجيهها من خلال منظور الطائرة، وليس الطيار، عبر كاميرا مثبتة على متنها، يطلق عليها "عين الطائرة".
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يستخدم طائرة "الواقع الافتراضي" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

07:46 GMT 12.06.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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استخدم الجيش الروسي الطائرات المسيرة التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي "FPV" لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو الضربة.
وقالت الوزارة إن "وحدات القوات المسلحة الروسية اكتشفت مواقع لمسلحي القوات الأوكرانية في تحصينات طويلة المدى مجهزة على محور جنوب دونيتسك".
وأضافت الوزارة أن معقل الجنود الأوكرانيين دمر بضربة دقيقة بطائرات مسيرة.
ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو لاستخدام طائرات الواقع الافتراضي "FPV" على محور زابوروجيه، حيث نجح المقاتلون الروس في تدمير نقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة.
تُظهر اللقطات طائرة الواقع الافتراضي المسيرة وهي تشير إلى الهدف، وتضرب تحصينات العدو، وتراقب طائرة مسيرة أخرى نتائج الضربة.
يذكر أن طائرات "FPV"، يتم توجيهها من خلال منظور الطائرة، وليس الطيار، عبر كاميرا مثبتة على متنها، يطلق عليها "عين الطائرة".
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