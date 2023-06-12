https://sputnikarabic.ae/20230612/الخارجية-الإيرانية-وزير-الخارجية-السعودي-فيصل-بن-فرحان-يزور-طهران-قريبا-1078032974.html
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يزور طهران قريبا
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يزور طهران قريبا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران قريبا تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره الإيراني حسين أمير عبد... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T16:28+0000
2023-06-12T16:28+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية تسودها أجواء جيدة وأن المحادثات الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون كانت مفيدة وبناءة".وفيما يتعلق بإعادة افتتاح مكتب التمثيل الدبلوماسي السعودي في إيران أوضح كنعاني، أن "تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين يمضي بسرعة جيدة من قبل الجانبين ويمكننا القول إنه لا توجد أية عوائق أمام تنفيذ الاتفاق".وتابع: "التمهيدات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية والقنصلية السعودية في مشهد قد أجريت وسيزور وزير الخارجية السعودي طهران قريبا، ونظرا لما قام به الوفد التقني السعودي في طهران أظن بأننا سنشاهد قريبا افتتاح السفارة والقنصلية السعودية".ومساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يزور طهران قريبا
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران قريبا تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي
، إن "العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية تسودها أجواء جيدة وأن المحادثات الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون كانت مفيدة وبناءة".
وفيما يتعلق بإعادة افتتاح مكتب التمثيل الدبلوماسي السعودي في إيران أوضح كنعاني، أن "تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين يمضي بسرعة جيدة من قبل الجانبين ويمكننا القول إنه لا توجد أية عوائق أمام تنفيذ الاتفاق".
وتابع: "التمهيدات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية والقنصلية السعودية في مشهد قد أجريت وسيزور وزير الخارجية السعودي طهران قريبا، ونظرا لما قام به الوفد التقني السعودي في طهران أظن بأننا سنشاهد قريبا افتتاح السفارة والقنصلية السعودية".
ومساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية
أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي
سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية
، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.