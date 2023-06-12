https://sputnikarabic.ae/20230612/الدعم-السريع-الهدنة-الأخيرة-ساهمت-في-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للمواطنين-1078033311.html

الدعم السريع: الهدنة الأخيرة ساهمت في إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين

الدعم السريع: الهدنة الأخيرة ساهمت في إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين

أصدرت قوات الدعم السريع السودانية بيانا حول هدنة الـ 24 ساعة التي تم التوصل إليها في الـ 10 من يونيو/ حزيران الجاري بوساطة سعودية أمريكية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T16:51+0000

2023-06-12T16:51+0000

2023-06-12T16:51+0000

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ونشرت الدعم السريع البيان على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الإثنين، وقالت إن الهدنة المشار إليها في بيان فريق الوساطة السعودية الأمريكية أسهمت في توصيل مساعدات إنسانية للمواطنين.وأكدت الدعم السريع التزامها التام بما جاء في "إعلان جدة" الخاص بحماية المدنيين والتقيد المطلق بقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.ولفتت إلى أنها على أتم الاستعداد للدخول في مباحثات يمكن أن تقود إلى تحقيق الاستقرار في السودان، مشيرة استئناف القتال أمر مخيب للآمال.وانتقدت الدعم السريع قوات الجيش السوداني، التي تصفها بـ "مليشيا البرهان الانقلابية"، زاعمة أنها استغلت وقف إطلاق النار من أجل تحقيق امتيازات على الأرض.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني قتل المئات من عناصر "الدعم السريع" وتدمير عشرات الآليات العسكرية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، وهو الأمر الذي نفته قوات الدعم السريع التي قالت إنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الجيش.وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع دون أن هدنات متكررة إلى التوصل إلى وقفها.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230612/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتحدثان-عن-خسائر-فادحة-للطرفين-1078018671.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية