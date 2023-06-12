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القوات الروسية تدمر تجمعات عسكرية تابعة "للواء 1" الخاص بالرئيس الأوكراني
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الدفاع-الروسية-القوات-تقصف-مواقع-انتشار-احتياطي-الجيش-الأوكراني-عاجل-1078023862.html
القوات الروسية تقصف مواقع انتشار احتياطي الجيش الأوكراني
القوات الروسية تقصف مواقع انتشار احتياطي الجيش الأوكراني
شنت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على مواقع انتشار احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T10:48+0000
2023-06-12T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة: "الليلة، أطلقت القوات المسلحة الروسية سلاحًا بحريًا عالي الدقة بعيد المدى على مواقع انتشار احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية".كما قضت مجموعة "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات المسلحة الروسية على محور كوبيانسك على أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا، و4 قطع من المعدات، بالإضافة إلى مجموعة من المخربين في يوم واحد.ودمّر الجيش الروسي مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني في مقاطعة خاركوف بالقرب من قرية غلوبوكوي". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ إس-300 بالقرب من قرية غاي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وضربت مجموعة قوات "المركز" الروسية مواقع العدو على محور كراسني ليمان، وفقد الجانب الأوكراني أكثر من 55 من العسكريين وسبع قطع من المعدات، بالإضافة إلى مجموعة من المخربين ومستودع ذخيرة.قالت وزارة الدفاع الروسية: "على محور كراسني ليمان، ألحق الطيران والمدفعية لمجموعة "المركز" هزيمة بوحدات العدو في منطقة نيفسكي، تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، وكذلك في منطقة غابات سيريبريانسكي. وفي منطقة قرية غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية، والقضاء على أكثر من 55 من العسكريين الأوكرانيين، ومدرعتين قتاليتين، وسيارتين، ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي -30 ". كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للجيش الأوكراني في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230612/لانتسيت-تحرق-المركبات-المدرعة-ماكس-برو-فيديو-1078023643.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تقصف مواقع انتشار احتياطي الجيش الأوكراني

10:48 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 12.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
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شنت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على مواقع انتشار احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "الليلة، أطلقت القوات المسلحة الروسية سلاحًا بحريًا عالي الدقة بعيد المدى على مواقع انتشار احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية".

وفقا لها، تم إصابة جميع الأهداف المحددة.

كما قضت مجموعة "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات المسلحة الروسية على محور كوبيانسك على أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا، و4 قطع من المعدات، بالإضافة إلى مجموعة من المخربين في يوم واحد.
ودمّر الجيش الروسي مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني في مقاطعة خاركوف بالقرب من قرية غلوبوكوي". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ إس-300 بالقرب من قرية غاي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
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10:27 GMT
وضربت مجموعة قوات "المركز" الروسية مواقع العدو على محور كراسني ليمان، وفقد الجانب الأوكراني أكثر من 55 من العسكريين وسبع قطع من المعدات، بالإضافة إلى مجموعة من المخربين ومستودع ذخيرة.
قالت وزارة الدفاع الروسية: "على محور كراسني ليمان، ألحق الطيران والمدفعية لمجموعة "المركز" هزيمة بوحدات العدو في منطقة نيفسكي، تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، وكذلك في منطقة غابات سيريبريانسكي. وفي منطقة قرية غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية، والقضاء على أكثر من 55 من العسكريين الأوكرانيين، ومدرعتين قتاليتين، وسيارتين، ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي -30 ".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للجيش الأوكراني في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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