https://sputnikarabic.ae/20230612/الرئيس-الجزائري-يوجه-بإبعاد-النزاعات-المالية-والتجارية-عن-المحكمة-العليا-1078017336.html
الرئيس الجزائري يوجه بإبعاد النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا
الرئيس الجزائري يوجه بإبعاد النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تيون تعليمات بإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T07:10+0000
2023-06-12T07:10+0000
2023-06-12T07:10+0000
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عبد المجيد تبون
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جاء ذلك في إطار إدخال تعديلات على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، أكد الرئيس تبون أن "المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاض".وشدد على "ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة".وبناء عليه أمر الرئيس الجزائري "بإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية".وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المحكمة العليا في الجزائر تسجيل قرابة 78 ألف طعن ما بين مدني وجزائي، خلال العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/تبون-يستعرض-أولويات-بلاده-في-مجلس-الأمن-بعد-انتخاب-الجزائر-عضوا-غير-دائم-في-المنظمة-1077855029.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون
أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري يوجه بإبعاد النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تيون تعليمات بإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا.
جاء ذلك في إطار إدخال تعديلات على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا، وفق صحيفة
"النهار" الجزائرية.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، أكد الرئيس تبون أن "المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاض".
وشدد على "ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة".
وبناء عليه أمر الرئيس الجزائري
"بإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية".
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المحكمة العليا
في الجزائر تسجيل قرابة 78 ألف طعن ما بين مدني وجزائي، خلال العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.