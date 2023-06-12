https://sputnikarabic.ae/20230612/السعودية-تعلن-وصول-أول-فوجين-من-حجاج-روسيا-وأوزبكستان-إلى-مكة-1078019410.html
السعودية تعلن وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة
السعودية تعلن وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة
أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة، مساء أمس، حيث استقبلتهم شركة مطوفي حجاج الدول العربية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T08:45+0000
2023-06-12T08:45+0000
2023-06-12T08:45+0000
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وذكرت وكالة "واس" إن عدد أفراد أول فوجين من حجاج دولة روسيا وأوزبكستان بلغ 500 حاج ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني قوله بأن إثراء تجربة الحاج يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة.وأكد معاجيني أن الشركة تسعى بإمكانياتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان.من ناحية أخرى، أعرب الحجاج القادمين من روسيا وأوزبكستان عن شكرهم وتقديرهم للحكومة السعودية على توفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج، مشيدين بما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال والتي تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج.وفي وقت سابق، بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم السبت الماضي، برفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم حج هذا العام.وقامت مجموعة من المختصين برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع وذلك للحفاظ على نظافتها وحمايتها.وقديما، كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-تأشيرة-العمرة-لا-تسمح-بأداء-الحج-واليوم-آخر-موعد-لإصدار-التصاريح-1077716928.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السعودية تعلن وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة
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أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة، مساء أمس، حيث استقبلتهم شركة مطوفي حجاج الدول العربية.
وذكرت وكالة
"واس" إن عدد أفراد أول فوجين من حجاج دولة روسيا وأوزبكستان بلغ 500 حاج ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني قوله بأن إثراء تجربة الحاج يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة.
وأكد معاجيني أن الشركة تسعى بإمكانياتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان.
من ناحية أخرى، أعرب الحجاج القادمين من روسيا وأوزبكستان
عن شكرهم وتقديرهم للحكومة السعودية على توفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج، مشيدين بما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال والتي تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج.
وفي وقت سابق، بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم السبت الماضي، برفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم حج هذا العام.
وقامت مجموعة من المختصين برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع وذلك للحفاظ على نظافتها وحمايتها.
وقديما، كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك
، للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.